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Ранкова атака дронів: влада Одещини назвали кількість збитих безпілотників на півдні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ранкова атака дронів: влада Одещини назвали кількість збитих безпілотників на півдні
Росія 19 грудня зранку атакувала Україну іранськими дронами
фото ілюстративне

Загарбники намагалися вдарити дронами-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва

Сьогодні удосвіта, 19 грудня,  російські загарбники атакували південь України з БПЛА. Протиповітряна оборона збила багато ворожих цілей. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Посадовець зазначив, що загарбники намагалися вдарити дронами-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

«Силами та засобами ППО повітряного командування «Південь» знищено 10 «Шахедів», – вказав Братчук.

Нагадаємо, сьогодні о 5:03 жителі Києва повідомляли про сильні вибухи на правому березі Дніпра. Жителі Дарницького району Києва повідомили про два віддалені вибухи та звуки дронів. Було чути вибухи в районі Оболоні.  За попередніми даними, у результаті нічної атаки дронами у Києві постраждалих немає.

Як зазначається, загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів. Як і минулого разу ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять «шахідів» російських окупантів.

До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.

Триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

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Теги: безпілотник війна Одещина

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