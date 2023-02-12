Нічний обстріл Харкова: є поранений

Поранення отримав 35-річний цивільний чоловік

Внаслідок нічного обстрілу Харкова осколкові поранення отримав один чоловік, його ушпиталено. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«Внаслідок ударів окупантів осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що о 23:09 у Харкові, а згодом іще в низці областей, розпочалася повітряна тривога, через хвилину з'явилося перше офіційне повідомлення про вибухи. Попередньо, зафіксовано три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Крім того, пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

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До слова, добігла кінця 353-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави та завдає ударів по цивільних об’єктах і помешканнях мирного населення.

Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою на всій території України.