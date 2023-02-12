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Нічний обстріл Харкова: є поранений

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічний обстріл Харкова: є поранений
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Поранення отримав 35-річний цивільний чоловік

Внаслідок нічного обстрілу Харкова осколкові поранення отримав один чоловік, його ушпиталено. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок ударів окупантів осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що о 23:09 у Харкові, а згодом іще в низці областей, розпочалася повітряна тривога, через хвилину з'явилося перше офіційне повідомлення про вибухи. Попередньо, зафіксовано три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Крім того, пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

До слова, добігла кінця 353-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави та завдає ударів по цивільних об’єктах і помешканнях мирного населення.

Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою на всій території України.

Теги: чоловік Олег Синєгубов поранення

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