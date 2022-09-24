Уночі окупанти вдарили ракетами по Миколаєву

У Миколаєві значні руйнування через постійні ворожі обстріли

Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється

У ніч на 24 вересня ракетного обстрілу з боку окупантів зазнало місто Миколаїв. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому звіті.

Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.

За даними миколаївського видання «Новини-N», вибухи у місті пролунали після опівночі. Декілька гучних звуків пролунали приблизно о 0:05, відразу ж після цього завили сирени – на території міста та всієї області було оголошено повітряну тривогу.

Відбій повітряної тривоги було дано о 2:54.

Вночі 23 вересня у Миколаєві теж лунали вибухи. Уражено офісну будівлю об’єкта промислової інфраструктури.

Починаючи з 1 жовтня, в Миколаївській області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі також вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.

Нагадаємо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Ворог не припиняє завдавати удари по цивільній інфраструктурі та оселях мирних жителів. Загроза авіаційних та ракетних ударів окупантів зберігається на всій території України.