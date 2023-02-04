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Німеччина зібрала докази військових злочинів РФ в Україні «в тризначному діапазоні»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Німеччина зібрала докази військових злочинів РФ в Україні «в тризначному діапазоні»
Німеччина зібрала докази військових злочинів в Україні
фото з відкритих джерел

До відповідальності буде притягнуто вище військове та політичне керівництво Росії

Німецькі фахівці проводили власне розслідування воєнних злочинів російських військовослужбовців в Україні. Про це в інтерв'ю Welt am Sonntag заявив генеральний прокурор Німеччини Петер Фран, повідомляє Reuters.

«Наразі, наприклад, ми зосереджені на масових вбивствах у Бучі або нападах на українську громадянську інфраструктуру», – сказав Франк.

Поки прокуратура має докази в «тризначному діапазоні», додав він, не вдаючись у подробиці.

У березні 2022 року Німеччина почала збирати докази для судового переслідування у зв'язку з воєнними злочинами, зокрема шляхом опитування українських біженців та оцінки загальнодоступної інформації, сказав Франк, додавши, що німецька прокуратура ще не веде розслідування щодо конкретних осіб.

«Ми готуємося до можливого пізнішого судового розгляду – чи то в Німеччині, чи то з нашими закордонними партнерами, чи то в міжнародному суді», – додав він.

На питання, кого слід судити, Франк сказав, що російські державні лідери та ті, хто реалізує рішення на найвищому військовому рівні, мають бути притягнуті до відповідальності. 

Раніше повідомлялося, що міжнародний трибунал для Росії може з’явитися за кілька місяців.

До слова, нещодавно Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала рішення щодо притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва Російської Федерації та Білорусі за злочини проти України. Йдеться про створення спецтрибуналу як для Володимира Путіна, так і для Олександра Лукашенка.

Теги: прокуратура Німеччина прокурор розслідування

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