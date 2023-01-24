Німеччина дозволить Польщі відправити танки Leopard в Україну: названа дата

Танків Leopard можуть бути відправлені до України лише за згодою Берліна

Завтра, 25 січня, Німеччина надасть Польщі дозвіл на реекспорт танків Leopard німецького виробництва в Україну. Про це пише Bloomberg.

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Такою інформацією поділилися з виданням люди, знайомі з питанням про передачу німецьких танків, які попросили не називати їхніх імен, оскільки рішення має приватний характер.

Німецьке законодавство вимагає дозволу на реекспорт свого військового обладнання, а це означає, що сотні танків Leopard, що знаходяться в Європі, можуть бути відправлені до України лише за згодою Берліна.

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Як повідомлялося, Польща надіслала Німеччині офіційний запит щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні.

До відома, Сполучені штати Америки готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін посварився з Вольфгангом Шмідтом – найближчим радником канцлера Німеччини Шольца. Причиною конфлікту між чиновниками стали танки для України.