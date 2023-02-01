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Боррель:  Відправка винищувачів в Україну не стоїть на порядку денному ЄС

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Боррель:  Відправка винищувачів в Україну не стоїть на порядку денному ЄС
фото ілюстративне

Європейським країнам нині треба зосередитися на дотриманні свого слова щодо поставки українським військовим танків

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що питання надання винищувачів Україні викликає розбіжності між країнами-членами ЄС. Відповідно, наразі воно не стоїть на європейському порядку денному. Про це Боррель заявив на зустрічі з журналістами в Брюсселі, пише El Pais.

Голова дипломатії Євросоюзу наголосив, що ця тема є дуже суперечливою. «Моя робота полягає в тому, щоб намагатися досягти консенсусу, і один із найкращих способів — не займати позицій, які можуть поставити його під загрозу», — наголосив Жозеп Боррель. Він також відмітив, що наразі двадцять сім країн ЄС мають зосередитися на дотриманні свого слова щодо поставки Києву танків.

Щодо ситуації війни безпосередньо в Україні,  Боррель зазначив, що Росія загрожує наступом з півночі. Він не виключає того, що цей наступ буде здійснено з території Білорусі. «Я не думаю, що це станеться, але ніколи не знаєш», — сказав Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики. Боррель також попередив: якщо Москва почне новий наступ на будь-якому фронті, то це буде до того, як західні танки прибудуть до українських військових.

Нагадаємо, що після того, як чимало країн Заходу оголосили про намір поставити в Україну танки, посадовці з нашої країни підняли тему надання винищувачів.

Франція продемонструвала свою готовність поставити Києву бойові літаки, тоді як США та Німеччина не підтримали цієї ініціативи. Велика Британія може надати Україні винищувачі, але за умови, що російські війська на той момент вже будуть викинуті з нашої території. Щоправда, тамтешні високопосадовці не уточнюють, куди саме має відступити ворог: за встановлені та міжнародно визнані кордони України чи на ті позиції, які він займав станом на 23 лютого 2022 року.

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Теги: літак США Німеччина Велика Британія Франція дипломатія

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