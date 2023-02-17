Нова хвиля вибухів у Херсоні

За попередньою інформацією, нині під ударом Таврійський район міста

У Херсоні нові потужні вибухи. Місцеві паблікі повідомляють, що ворог атакує Таврійський район міста.

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Це не перша хвиля атак з повітря на місто та область впродовж останньої доби. Раніше стало відомо про те, що окупанти обстріляли Антонівку з РСЗВ «Град».

Також у четвер ввечері потужні вибухи лунали в Голопристанському та Чаплинському районах.

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Як повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зверненні 16 лютого, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню знову постраждали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон, постраждали мирні люди.