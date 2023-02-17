Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нова хвиля вибухів у Херсоні

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Нова хвиля вибухів у Херсоні
фото ілюстративне

За попередньою інформацією, нині під ударом Таврійський район міста

У Херсоні нові потужні вибухи. Місцеві паблікі повідомляють, що ворог атакує Таврійський район міста.

Це не перша хвиля атак з повітря на місто та область впродовж останньої доби. Раніше стало відомо про те, що окупанти обстріляли Антонівку з РСЗВ «Град».

Також у четвер ввечері потужні вибухи лунали  в Голопристанському та Чаплинському районах.

Як повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зверненні 16 лютого, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню знову постраждали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон, постраждали мирні люди.

Теги: Херсон Херсонщина вибух обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Нова хвиля вибухів у Херсоні
Нова хвиля вибухів у Херсоні
Знову атаковано Харків
Знову атаковано Харків
Ізраїль допоможе Україні з розробкою розумної системи сповіщення про ракети та дрони
Ізраїль допоможе Україні з розробкою розумної системи сповіщення про ракети та дрони
Повернення оборонців «Азовсталі», резолюція Європарламенту. Головне за 16 лютого
Повернення оборонців «Азовсталі», резолюція Європарламенту. Головне за 16 лютого
Новий наступ РФ розпочався, він триває на кількох напрямках – Зеленський
Новий наступ РФ розпочався, він триває на кількох напрямках – Зеленський
Франція відправила в Україну перші легкі танки
Франція відправила в Україну перші легкі танки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
59K
Неспокійна ніч 16 лютого. Де зафіксовано вибухи та скільки ракет випустили окупанти
50K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
40K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
27K
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
17K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Вчора, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту