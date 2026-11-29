Збройні сили України застосовують літаки F-16 переважно для захисту міст та критичної інфраструктури від російських шахедів, повною мірою не використовуючи їх наступальний потенціал. Про це у розмові з «Голосом Америки» зазначив адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері, інформує «Главком».

За словами Марка Монтгомері, Сполучені Штати не надали Україні усіх необхідних оновлень програмного забезпечення для літаків, після яких винищувачі можна було б ефективно використовувати саме для наступальних операцій.

Окрім того, одне з оновлень дозволяє літакам отримувати дані про цілі в режимі реального часу, зокрема про переміщення російських пускових установок «Іскандер» на бойові позиції. Тоді пілот F-16, який перебуває у повітрі, міг би оперативно запрограмувати боєприпаси збільшеної дальності Eram та з високою точністю вразити пускову установку.

«Можливо, вони не встигнуть уразити «Іскандер» до запуску, але знищать установку, коли вона розгортається після відстрілу», – пояснив колишній військовий.

Марк Монтгомері зауважив, що наразі Україна не має можливості володіти парком абсолютно нових F-16, але в НАТО, на його думку, не зовсім правильно оцінили обсяг нальоту, який матимуть українські F-16 в умовах війни.

Для більшості західних літаків цикл технічного обслуговування прив'язаний саме до кількості годин у повітрі. Власне, коли настає час для планового технічного обслуговування, техніка має вирушати на ремонтну базу НАТО, основні ремонтні потужності якого розташовані у Бельгії.

Причому, вважає Монтгомері, Альянс, схоже, не створив належних умов для ефективної роботи ремонтного майданчика, щоб лише 20% літаків перебували б на тривалому технічному обслуговуванні, а 80% залишалися боєздатними.

«Натомість зараз понад 50% українських літаків застрягли в черзі на обслуговування», – розповів він, додавши, що на тій самій базі доводиться обслуговувати літаки, що надходять з інших країн, перед тим як вони зможуть вирушити в Україну.

Тобто, підкреслив колишній адмірал, замість того, щоб воювати проти росіян, занадто багато українських F-16 вимушено стоять у Бельгії.

«Це фундаментальна невідповідність: Україна перебуває у стані війни, тоді як ремонтні потужності НАТО, зокрема у Бельгії, досі працюють так, ніби надворі мирний час», – наголосив він.

Раніше Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг, необхідних для технічного обслуговування винищувачів F-16.

Нагадаємо, європейські уряди обговорюють із Пентагоном можливість передати Україні винищувачі F-16, які перебувають на озброєнні Національної гвардії США. Ці літаки можуть допомогти українській авіації перехоплювати російські реактивні дрони.