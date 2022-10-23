Нові втрати РФ: ЗСУ за добу знищили десятки БПЛА та 400 окупантів

Загальні бойові втрати противника станом на 23 жовтня орієнтовно склали 67470

Протягом минулої доби українські військові «приземлили» 20 ворожих безпілотників та 21 крилату ракету. Також було ліквідовано 400 російських окупантів. Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника станом на 23 жовтня орієнтовно склали:

особового складу - 67470 (+400) осіб ліквідовано;

танків - 2584 (+5) од;

бойових броньованих машин - 5284 (+18) од;

артилерійських систем - 1667 (+14) од;

РСЗВ - 374 (+1) од;

засоби ППО - 189 (+0) од;

літаків - 270 (+0) од;

гелікоптерів - 245 (+2) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1361 (+20);

крилаті ракети - 350 (+21);

кораблі /катери - 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 4039 (+18) од;

спеціальна техніка - 148 (+0).

Раніше повідомлялося, що росіяни перекидають на фронт в Україну ешелон танків Т-62М, вироблених у 60-х роках та відновлених на 103-му бронетанковому ремонтному заводі.

Нагадаємо, армія Росії почала втрачати в середньому 10 танків на день після того, як українські війська пішли в подвійний контрнаступ на сході і півдні шість тижнів тому. При цьому, українські втрати таких бойових машин значно менші – лише два танки на день.

Також нещодавно призначений командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін визнав, що окупанти втрачають важливий Херсонський напрямок.

Як стало відомо, російські пропагандисти обурені поведінкою нового командувача армії РФ в Україні Сергія Суровікіна. Вони розкритикували російського військового командира за те, що той навіть не намагався вивчити текст своєї заяви щодо ситуації у Херсоні, а читав її із суфлера.