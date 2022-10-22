Втрати рашистів перевищили 67 тис. осіб – свіжі дані Генштабу

За добу ЗСУ знищили шість ворожих танків

За минулу добу, 21 жовтня, українські захисники знищили близько 320 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російські загарбницькі війська втратили близько 67070 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 жовтня орієнтовно склали:

танків ‒ 2579 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 5266 (+8) од.,

артилерійських систем – 1653 (+5) од.,

РСЗВ – 373 (+1) од.,

засобів ППО ‒ 189 (+0) од.,

літаків – 270 (+1) од.,

гелікоптерів – 243 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16) од.,

крилатих ракет ‒ 329 (+0) од.,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15) од.,

спеціальної техніки ‒ 148 (+1) од.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 241-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.