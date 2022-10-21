Шість танків та 14 безпілотників: втрати рашистів за добу

ЗСУ вже знищили близько 66 750 рашистів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 100 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 66 750 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 жовтня орієнтовно склали:

особового складу – близько 66750 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 2573 (+6) од;

бойових броньованих машин – 5258 (+3) од;

артилерійських систем – 1648 (+2) од;

РСЗВ – 372 (+0) од;

засоби ППО – 189 (+0) од;

літаків – 269 (+0) од;

гелікоптерів – 243 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14);

крилаті ракети – 329 (+0);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од;

спеціальна техніка – 147 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 21 жовтня Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.