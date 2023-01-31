Серед окупантів на Донеччині зростає захворюваність на небезпечні інфекції

Захворювання можуть бути пов'язані з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування противника

У тимчасово окупованому Донецьку серед росіян та найманців «Вагнера» зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції через погані санітарно-гігієнічні умови. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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«У Донецьку серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК «Вагнер» значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції, що може бути пов'язане з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника», – йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики спрогнозували долю Пригожина та припустили на скільки часу вистачить «вагнерівців».

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Нагадаємо, триває 342-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Російські окупанти протягом доби завдали три авіаційних та три ракетних ударів. Також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.