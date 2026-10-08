Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією зможе оформлювати до 400 легковиків та 360 вантажівок на добу – Калашник

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією зможе оформлювати до 400 легковиків та 360 вантажівок на добу – Калашник
Микола Калашник: на Закарпатті відкриваємо більше можливостей для торгівлі та розвитку прикордонних громад
фото: Микола Калашник

Міністр відкрив новий пункт пропуску між Україною та Румунією

На кордоні України з Румунією запрацював новий автомобільний пункт пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй». Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник на своїй сторінці у Фейсбук.

«Сьогодні запрацював новий пункт пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» на кордоні України та Румунії. Перший новий автомобільний перехід між нашими країнами на Закарпатті за майже 20 років», – написав він.

Це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією в регіоні. Додатковий маршрут для людей і бізнесу, можливість перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на діючі переходи.

«Ми відкрили нові логістичні ворота в ЄС, що зміцнює нашу економіку та посилює роль України як важливого міжнародного суб’єкта європейського розвитку та безпеки», – підкреслив важливість події присутній на відкритті заступник Керівника Офісу Президента Віктор Микита.

На першому етапі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. Для його запуску з українського боку збудували під’їзну дорогу та встановили модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. Румунські партнери побудували пункт пропуску та новий міст через Тису.

9 фото
На весь екран
На кордоні з Румунією запрацював новий пункт пропуску
Микола Калашник

Микола Калашник також відзначив, що новий пункт пропуску має особисте значення для жителів Солотвинської громади. Тут живе велика спільнота етнічних румунів, багато родин мають рідних по інший бік кордону. Новий перехід полегшить ці поїздки – до батьків, дітей, близьких.

«Відкриваємо рух на тимчасовій інфраструктурі, щоб люди могли користуватися переходом уже зараз. Це перша черга проєкту. Далі плануємо будівництво повноцінного комплексу для пропуску вантажівок та автобусів. Після завершення робіт він додатково зможе оформлювати до 360 вантажних автомобілів і 50 автобусів щодоби», – зазначив міністр.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині може з'явитися перший пункт пропуску на кордоні з Румунією. Новий перехід планують облаштувати між Верховинським районом та румунським повітом Мармарош. Наразі на цій ділянці кордону немає жодного функціонуючого пункту пропуску.

За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, питання відкриття переходу обговорюють на рівні президентів України та Румунії. Новий пункт пропуску має сприяти економічному розвитку гірських громад Верховинщини та Косівщини. Водночас терміни його відкриття поки не визначені.

Читайте також:

Теги: прикордонники Держприкордонслужба Румунія Україна Міністерство інфраструктури кордон Микола Калашник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що українська команда готова долучитися до тристороннього формату переговорів
Зеленський розповів про можливу тристоронню зустріч із США та РФ у жовтні
5 жовтня, 20:54
Литовське міністерство також наголосило на історичному зв’язку Шевченка з Вільнюсом
У школах Литви вивчатимуть Шевченка замість російських авторів
5 жовтня, 19:06
Дрони атакували Донецьк, Україна програла у матчі з Північною Ірландією: головне за ніч 3 жовтня
Дрони атакували Донецьк, Україна програла у матчі з Північною Ірландією: головне за ніч 3 жовтня
3 жовтня, 05:50
Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання
Російські атаки спричинили знеструмлення у п’яти областях – «Укренерго»
29 вересня, 10:47
Меланія Трамп назвала возз’єднання дітей із їхніми родинами одним із головних напрямів своєї роботи
Меланія Трамп заявила, що намагається зірвати плани Путіна
23 вересня, 21:07
Армія США отримала українські дрони для боротьби з шахедами
Україна та США підготували угоду про спільне виробництво дронів
23 вересня, 11:15
За словами Зеленського, проведення виборів можливе за умови припинення бойових дій
Зеленський заявив, що готовий провести вибори, але вказав на проблему
16 вересня, 10:55
Прем'єр наголосив, що Україна вже мала кілька можливостей для прискореного зближення з ЄС і НАТО
Чи не повторить Україна шлях Грузії? Корецький розвіяв побоювання західних партнерів
13 вересня, 12:00
Україна отримала понад 4,7 тис. одиниць енергообладнання з початку року
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Події в Україні

У Києві вп'яте від початку доби оголошено повітряну тривогу
У Києві вп'яте від початку доби оголошено повітряну тривогу
Зеленський розповів про масштаб руйнувань після удару по Прилуках
Зеленський розповів про масштаб руйнувань після удару по Прилуках
Сили оборони уразили місце запуску російських ударних БпЛА
Сили оборони уразили місце запуску російських ударних БпЛА
Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією зможе оформлювати до 400 легковиків та 360 вантажівок на добу – Калашник
Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією зможе оформлювати до 400 легковиків та 360 вантажівок на добу – Калашник
Чотири роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було і чому він досі стоїть
Чотири роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було і чому він досі стоїть
Представники України вирушають на переговори до США: Зеленський розкрив деталі
Представники України вирушають на переговори до США: Зеленський розкрив деталі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
90K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
72K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua