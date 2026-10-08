Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією зможе оформлювати до 400 легковиків та 360 вантажівок на добу – Калашник

Микола Калашник: на Закарпатті відкриваємо більше можливостей для торгівлі та розвитку прикордонних громад

Міністр відкрив новий пункт пропуску між Україною та Румунією

На кордоні України з Румунією запрацював новий автомобільний пункт пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй». Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник на своїй сторінці у Фейсбук.

«Сьогодні запрацював новий пункт пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» на кордоні України та Румунії. Перший новий автомобільний перехід між нашими країнами на Закарпатті за майже 20 років», – написав він.

Це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією в регіоні. Додатковий маршрут для людей і бізнесу, можливість перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на діючі переходи.

«Ми відкрили нові логістичні ворота в ЄС, що зміцнює нашу економіку та посилює роль України як важливого міжнародного суб’єкта європейського розвитку та безпеки», – підкреслив важливість події присутній на відкритті заступник Керівника Офісу Президента Віктор Микита.

На першому етапі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. Для його запуску з українського боку збудували під’їзну дорогу та встановили модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. Румунські партнери побудували пункт пропуску та новий міст через Тису.

9 фото На весь екран















На кордоні з Румунією запрацював новий пункт пропуску Микола Калашник

Микола Калашник також відзначив, що новий пункт пропуску має особисте значення для жителів Солотвинської громади. Тут живе велика спільнота етнічних румунів, багато родин мають рідних по інший бік кордону. Новий перехід полегшить ці поїздки – до батьків, дітей, близьких.

«Відкриваємо рух на тимчасовій інфраструктурі, щоб люди могли користуватися переходом уже зараз. Це перша черга проєкту. Далі плануємо будівництво повноцінного комплексу для пропуску вантажівок та автобусів. Після завершення робіт він додатково зможе оформлювати до 360 вантажних автомобілів і 50 автобусів щодоби», – зазначив міністр.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині може з'явитися перший пункт пропуску на кордоні з Румунією. Новий перехід планують облаштувати між Верховинським районом та румунським повітом Мармарош. Наразі на цій ділянці кордону немає жодного функціонуючого пункту пропуску.

За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, питання відкриття переходу обговорюють на рівні президентів України та Румунії. Новий пункт пропуску має сприяти економічному розвитку гірських громад Верховинщини та Косівщини. Водночас терміни його відкриття поки не визначені.