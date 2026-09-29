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Українець намагався втекти до Румунії, сховавшись у пластиковій діжці

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Українець намагався втекти до Румунії, сховавшись у пластиковій діжці
За переправлення чоловіка до Румунії організатори просили €10 тис.
фото: прокуратура України

Правоохоронці викрили на Буковині дві схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон

На Буковині правоохоронці викрили дві схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. В одному випадку чоловіка везли до кордону у пластиковій діжці, захованій у вантажному відсіку авто, в іншому – планували провести через гори в обхід прикордонних нарядів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

Трьом жителям області повідомлено про підозру в організації та сприянні незаконному переправленню людей через державний кордон.

В одному з випадків за переправлення до Румунії організатори запросили €10 тис. 23 вересня чоловіка забрали у Заліщиках автомобілем Renault Master.  Спочатку чоловік їхав у салоні, але згодом 46-річний водій наказав йому перейти у вантажний відсік та сховатися всередині пластикової діжки. У такому сховку його провезли через блокпост.

У Сторожинці на них чекав ще один підозрюваний – 51-річний чоловік. За даними слідства, саме він отримав €10 тис. за організацію переправлення. Після передачі грошей обох чоловіків затримали правоохоронці.

За іншою схемою чоловік мав перейти кордон із Румунією пішки через гори. 23-річний житель області погодився допомогти іншому чоловікові незаконно перетнути кордон із Румунією за $12 тис. Спочатку чоловік передав $2 тис. авансу. Після цього йому пояснили, як дістатися до Вижницького району та де зустрітися з організатором.

23 вересня чоловік приїхав автобусом із Чернівців до села Сергії. Там його зустрів підозрюваний, який мав отримати решту грошей і показати пішохідний маршрут через гори в обхід прикордонних нарядів.

Під час зустрічі чоловік передав ще $10 тис. Після цього підозрюваний почав пояснювати маршрут до кордону, однак одразу після отримання грошей його затримали правоохоронці.

Усім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи. Їм інкримінують організацію та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Нагадаємо, у січні на Буковині викрили іноземця, який намагався вивезти до Румунії сімох чоловіків призовного віку у вантажівці з пивом. За даними слідства, перевізник мав отримати від €6 тис. до €13 тис. за кожного чоловіка. Правоохоронці затримали водія та пасажирів під час спроби перетину кордону. 

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Теги: прикордонники ухилянти Чернівецька область Буковина кордон прокуратура

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