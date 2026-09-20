На Івано-Франківщині може з'явитися перший пункт пропуску до Румунії

Перехід має з'єднати Верховинський район із румунським повітом Мармарош

На Івано-Франківщині може з'явитися перший пункт пропуску на кордоні з Румунією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук «Суспільному».

Новий перехід має з'єднати Верховинський район із румунським повітом Мармарош. За словами Онищук, відповідні переговори проводить президент України Володимир Зеленський із президентом Румунії Нікушором Даном.

Зазначимо, що Івано-Франківська область має спільний кордон із Румунією, однак досі на цій ділянці немає жодного функціонуючого пункту пропуску.

Онищук розповіла, у серпні відбулася зустріч Зеленського з керівниками гірських громад, під час якої вони розповіли президенту про спільні проблеми регіону. Одним із порушених питань стала необхідність відкриття переходу між Івано-Франківщиною та Румунією.

«Нам дуже потрібен перехід з Івано-Франківської області до Румунії. Кордон та пропускний пункт, який дасть розвиток Верховинщині, Косівщині і загалом Прикарпаттю», – зазначила Онищук.

Очільниця ОВА пояснила, що міжнародний пункт пропуску необхідний для економічного розвитку гірських громад Косівського та Верховинського районів. Зокрема, вона навела приклад Верховинської та Білоберізької громад, яким через велику кількість лісів та брак промислових підприємств складніше наповнювати місцеві бюджети.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час Карпатського економічного форуму також повідомив, що Україна та Румунія домовилися підписати угоду про розвиток прикордонних регіонів і пунктів пропуску. «Це стане практичним покращенням: розширення коридорів, їхнє збільшення дасть можливість як для людей, так і для бізнесу проходити їх, що дуже важливо для економіки і для вантажів», – сказав прем'єр.

Онищук також розповіла, що представники гірських громад Івано-Франківщини нещодавно відвідали Румунію та уклали чотири угоди про співпрацю. Коли саме може запрацювати новий пункт пропуску, голова ОВА не уточнила.

Нагадаємо, 18 вересня Україна відкрила новий автомобільний пункт пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» на кордоні з Румунією. Він розташований у Закарпатській області та працюватиме цілодобово. Через пункт дозволено рух пасажирського транспорту масою до 3,5 тонни.