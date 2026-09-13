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Чи не повторить Україна шлях Грузії? Корецький розвіяв побоювання західних партнерів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Чи не повторить Україна шлях Грузії? Корецький розвіяв побоювання західних партнерів
Прем'єр наголосив, що Україна вже мала кілька можливостей для прискореного зближення з ЄС і НАТО
фото: glavcom.ua

Прем’єр заявив, що не допускає зміни євроінтеграційного курсу України через війну чи політичні рішення

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що не розглядає сценарій відмови України від євроінтеграційного курсу. За його словами, чинний уряд не має наміру допустити помилок, які могли б поставити під загрозу рух держави до Європейського Союзу , передає кореспондент «Главкома» з конференції Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Якщо чесно, я навіть і близько не розглядаю сценарій, що ми зійдемо з євроінтеграційного шляху з будь-яких причин», – сказав Корецький.

Він наголосив, що Україна вже мала кілька можливостей для прискореного зближення з ЄС і НАТО, зокрема після Помаранчевої революції та Революції гідності. «Ми не маємо шансу втратити цю можливість, цього разу на тлі цієї руйнівної жахливої війни, яку розпочала Росія. Україна платить найвищу ціну», – зазначив прем’єр.

Корецький визнав, що на шляху до євроінтеграції Україна допускає помилки та має недопрацювання. Водночас він вважає прогрес держави суттєвим, зважаючи на умови повномасштабної війни.

«Попри війну, руйнування, смерті, Україна стоїть на цьому шляху і я навіть не припускаю, що як мінімум діючий уряд допустить на ньому якісь помилки», – заявив він. Прем’єр також наголосив на власній прихильності до євроінтеграції та заявив, що уряд поділяє цю позицію.

«Я є повним адептом нашого євроінтеграційного шляху, і уряд налаштований так само», – сказав Корецький.

Він додав, що свою позицію щодо європейського курсу України демонстрував не лише публічними заявами, а й практичними діями на попередніх посадах.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що участь Сполучених Штатів є надзвичайно важливою для завершення російсько-української війни та досягнення справедливого і тривалого миру. Водночас Україна планує прискорити переговорний процес щодо вступу до Європейського союзу.

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Теги: Грузія Україна євроінтеграція Сергій Корецький

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