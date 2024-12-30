З російського полону повернулися 11 «азовців»: подробиці від командира бригади

«Азовці», які повернулися з російського полону пройшли надзвичайно тяжкі випробування

Сьогодні, 30 грудня, з російського полону повернулись 11 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Про це повідомив командир бригади Денис Прокопенко.

Як зазначив військовий, звільненні «азовці» пройшли надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже три роки.

«86 днів оборони Маріуполя, важкі бої на межі людських можливостей, полон, тюрми, допити, катування. Вони не здалися та вийшли з цього пекла переможцями.Я вітаю з поверненням кожного, хто сьогодні нарешті зможе побачити та обійняти своїх рідних, хто проведе зимові свята в колі близьких, а не під наглядом вертухаїв. Дякую вам за вашу мужність та силу духу», – зазначив він.

Також Редіс подякував бійцям «Азову», які взяли у полон 68 окупантів на Торецькому напрямку та всім підрозділам Сил оборони, які поповнюють обмінний фонд на усіх ділянках фронту. «Ви робите колосальний вклад у справу повернення додому наших військовополонених, і я вдячний вам за вашу роботу», – зазначив він.

Нагадаємо, Україна повернула з російського полону 189 українців додому. Як зазначив очільник України, з полону вдалося повернути військових – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна проводить обміни російських військових на українських військових, також є процедури і механізми повернення цивільних, але повернення українських дітей наразі є надскладною справою. Їх неможливо обміняти, бо Україна не викрадає російських дітей.

Раніше уповноважена з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москалькова опублікувала поіменний список 630 українських військовополонених, які, за її словами, понад рік перебувають у російському полоні. Москалькова стверджує, що Україна нібито «затягує» процес обміну полоненими.

До слова, Росія та Україна обмінялися посилками та листами для військовополонених. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що вдалося передати 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами для українських полонених.