Обмін полоненими перед Новим роком: стало відомо, кого вдалося повернути з неволі

Цьогоріч з російського полону вдалося повернути 1358 людей

Напередодні Нового року з полону повернулись 189 українців. Це один із найбільших обмінів з моменту повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Загалом з російської неволі вже повернулося 3956 людей, з них у 2024 році – 1358. Так, одинадцятий за ліком обмін у 2024 році дозволив звільнити:

87 військовослужбовців Збройних сил України (з них 17 – Сил територіальної оборони),

43 – Національної гвардії,

33 – Державної прикордонної служби,

24 – Військово-морських сил.

двох цивільних.

Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також вдалося повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині.

«Чимало громадян України перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення. Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів», – йдеться в повідомленні.

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189 українців додому повернулися з російського полону фото: Telegram/Володимир Зеленський

Варто зазначити, що найбільше повернення додому захисників сталося 3 січня цього року. Тоді Координаційний штаб зміг повернути додому 230 людей.

Нагадаємо, Україна повернула з російського полону 189 українців додому. Як зазначив очільник України, з полону вдалося повернути військових – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна проводить обміни російських військових на українських військових, також є процедури і механізми повернення цивільних, але повернення українських дітей наразі є надскладною справою. Їх неможливо обміняти, бо Україна не викрадає російських дітей.

Раніше уповноважена з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москалькова опублікувала поіменний список 630 українських військовополонених, які, за її словами, понад рік перебувають у російському полоні. Москалькова стверджує, що Україна нібито «затягує» процес обміну полоненими.

До слова, Росія та Україна обмінялися посилками та листами для військовополонених. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що вдалося передати 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами для українських полонених.