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Україна передала пакунки та листи військовим, які у російському полоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна передала пакунки та листи військовим, які у російському полоні
Дмитро Лубінець розповів про підсумки зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою
фото: Дмитро Лубінець

РФ та Україна обмінялися посилками та листами для військовополонених

Росія та Україна обмінялися посилками та листами для військовополонених. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що вдалося передати листи, 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами для українських полонених.

«Передали списки військовополонених, обговорили питання їхньої верифікації, а також списки незаконно увʼязнених цивільних. Обмінялися посилками та листами для військовополонених. Передали 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами. Відбулася репатріація тіл загиблих воїнів», – розповів омбудсмен про підсумки зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.  

Також представники країн обговорили шляхи подальшої взаємодії задля повернення військовополонених, цивільних та розв'язання гуманітарних питань.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що до нового року можуть бути позитивні новини щодо повернення українців з полону Росії, однак не виключено що агресор може зірвати домовленості. 

Як повідомлялося, найбільш складними для обміну категорії військовополонених – це оборонці Маріуполя та українці, яким уже винесено судові вироки в Росії.

До слова, станом на кінець листопада Україна повернула з російського полону 3 767 людей, серед яких було 168 цивільних громадян.

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Теги: росія полон обмін полоненими Україна росіяни Лубінець

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