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Німеччина оновила правила захисту українців: кого це стосується

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Німеччина оновила правила захисту українців: кого це стосується
Тимчасовий захист для українців у Німеччині продовжено до 4 березня 2028 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дозволи на проживання продовжать автоматично, а нову умову для військовозобов'язаних застосовують лише до новоприбулих

Німеччина оприлюднила постанову, яка продовжує до 4 березня 2028 року дію дозволів на проживання для українців, що перебувають під тимчасовим захистом. Дев'яту постанову про зміну Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung підготувало Федеральне міністерство внутрішніх справ, її підписали 30 вересня, а в урядовому віснику опублікували 8 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bundesgesetzblatt.

Що змінюється для тих, хто вже в Німеччині

Постанову 25 вересня схвалила Бундесрат. Відповідно до неї, дозволи на проживання за § 24 Закону про перебування (AufenthG), включно з дозволом на роботу, продовжують автоматично до 4 березня 2028 року. Звертатися до відомства у справах іноземців чи подавати заяву не потрібно.

Це національне виконання рішення ЄС: Рада Євросоюзу в липні продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік – до 4 березня 2028 року (рішення 2026/1912). У Німеччині, за даними Євростату, тимчасовим захистом користуються близько 1,2 млн українців – це найбільше в ЄС.

Згідно з редакційними матеріалами, постанова набула чинності 9 жовтня, наступного дня після оприлюднення.

Нове правило для військовозобов'язаних

Разом із продовженням захисту ЄС змінив умови для тих, хто звертається по нього вперше. Як писав «Главком», такі заявники мають підтвердити, що виконали військовий обов'язок за українським законодавством, наприклад паспортом зі штампом про законний виїзд або документом про відстрочку чи звільнення.

У МВС Німеччини пояснили, що тимчасовий захист більше не надають людям, які не виконують військових обов'язків в Україні. Для чоловіків це означає, що вони мають довести: їх звільнено від обов'язків або вони не підпадають під них, а отже, за українським правом легально виїхали. Для тих, хто вже живе в ЄС, нова вимога не діє, навіть якщо згодом у них з'явилися нові військові обов'язки через вік чи повістку. За німецьким МВС, військові обов'язки в Україні не є підставою для надання захисту за правом притулку.

Німеччина закріпила це і на рівні національної постанови. За текстом, який наводить правовий портал Buzer, для українців, які прибувають з 9 жовтня 2026 року і підпадають під військовий обов'язок, перехідне звільнення від потреби мати посвідку на проживання не діє автоматично: його можна застосувати, лише підтвердивши виконання військового обов'язку. Також у документі йдеться про граничний термін в'їзду за перехідними правилами – 4 грудня 2027 року.

Нагадаємо, у серпні МВС Німеччини повідомило, що Берлін уже обмежив надання тимчасового захисту чоловікам віком від 23 до 60 років, які прибули після 31 липня 2026 року й не мають законних підстав для виїзду з України. Також у відомстві не виключили депортації тих, хто перебуває в країні нелегально.

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Теги: Німеччина військові Берлін правила українці за кордоном

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