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Звільнені з полону захисники розповіли, чого їм зараз найбільше хочеться (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Звільнені з полону захисники розповіли, чого їм зараз найбільше хочеться (відео)
Додому з російського полону повернулися українські захисники
фото: скриншот з відео

Сьогодні Україна провела черговий обмін полоненими

Звільнені з російського полону захисники розповіли, що найбільше їм зараз хочеться побачити та обійняти своїх рідних. Відповідне відео показала Держприкордонслужба, інформує «Главком».

«Наші звільнені захисники розповіли, чого зараз їм хочеться найбільше, що відчувають та як вдалося витримати пекло. І нарешті вони дочекалися рідних обіймів», – йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, 20 червня Україна провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

До слова, 19 червня Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

Як повідомлялося, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

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Теги: обмін полоненими

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