Заступник командира полку «Азов» розповів про зустріч із Медведчуком

Зустріч Медведчука та «Калини» відбувся на злітній смузі в Туреччині, куди доправили звільнених із російського полону «азовців»

Заступник командира першого корпусу Національної гвардії «Азов» Святослав Паламар, відомий за позивним «Калина», вперше поділився деталями про свою коротку зустріч із Віктором Медведчуком під час обміну полоненими у 2022 році. Про це він розповів в інтервʼю Дмитру Гордону, інформує «Главком».

За словами «Калини», момент зустрічі відбувся на злітній смузі в Туреччині, куди доправили звільнених із російського полону «азовців». Паламар зупинився біля карети швидкої допомоги, де перебував Медведчук. Саме тоді і трапився короткий візуальний контакт між ними.

«Йду я в карету швидкої допомоги. Медведчук сидить (у швидкій, – «Главком»), здає кров. Хотів за Стуса сказати, хотів за все сказати, але в такому процесі зробити щось не так, а потім мати на совісті зірваний обмін, коли хлопці там. Я тримав себе в руках. Ми подивилися один на одного», – зазначив «Калина».

Паламар додав, що його з командиром «Азову» Денисом Прокопенком хотіли стратити 24 серпня, однак російський диктатор Володимир Путін обміняв бійців на Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року Віктора Медведчука Україна обміняла на 215 українських військових, зокрема пʼятьох командирів полку «Азов». Крім того, Росія повернула з українського полону 56 своїх військовослужбовців. «Азовці», згідно з початковими домовленостями Москви і Анкари, мали перебувати в Туреччині до закінчення війни між Росією та Україною, але в липні вони повернулися на батьківщину, а потім – на фронт.

Як згодом стало відомо, обмін проросійського політика Віктора Медведчука на українських військовополонених, серед яких були захисники «Азовсталі» у Маріуполі, відбувався на злітно-посадковій смузі в аеропорту Анкари. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на турецьких та американських чиновників. Газета називає обмін складнішим з точки зору домовленостей, ніж російсько-американський обмін льотчика Костянтина Ярошенка на морського піхотинця Тревора Ріда.