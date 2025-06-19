Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Заступник командира полку «Азов» розповів про зустріч із Медведчуком

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Заступник командира полку «Азов» розповів про зустріч із Медведчуком
фото: скриншот з відео

Зустріч Медведчука та «Калини» відбувся на злітній смузі в Туреччині, куди доправили звільнених із російського полону «азовців»

Заступник командира першого корпусу Національної гвардії «Азов» Святослав Паламар, відомий за позивним «Калина», вперше поділився деталями про свою коротку зустріч із Віктором Медведчуком під час обміну полоненими у 2022 році. Про це він розповів в інтервʼю Дмитру Гордону, інформує «Главком».

За словами «Калини», момент зустрічі відбувся на злітній смузі в Туреччині, куди доправили звільнених із російського полону «азовців». Паламар зупинився біля карети швидкої допомоги, де перебував Медведчук. Саме тоді і трапився короткий візуальний контакт між ними.

«Йду я в карету швидкої допомоги. Медведчук сидить (у швидкій, – «Главком»), здає кров. Хотів за Стуса сказати, хотів за все сказати, але в такому процесі зробити щось не так, а потім мати на совісті зірваний обмін, коли хлопці там. Я тримав себе в руках. Ми подивилися один на одного», – зазначив «Калина».

Паламар додав, що його з командиром «Азову» Денисом Прокопенком хотіли стратити 24 серпня, однак російський диктатор Володимир Путін обміняв бійців на Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року Віктора Медведчука Україна обміняла на 215 українських військових, зокрема пʼятьох командирів полку «Азов». Крім того, Росія повернула з українського полону 56 своїх військовослужбовців. «Азовці», згідно з початковими домовленостями Москви і Анкари, мали перебувати в Туреччині до закінчення війни між Росією та Україною, але в липні вони повернулися на батьківщину, а потім – на фронт.

Як згодом стало відомо, обмін проросійського політика Віктора Медведчука на українських військовополонених, серед яких були захисники «Азовсталі» у Маріуполі, відбувався на злітно-посадковій смузі в аеропорту Анкари. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на турецьких та американських чиновників. Газета називає обмін складнішим з точки зору домовленостей, ніж російсько-американський обмін льотчика Костянтина Ярошенка на морського піхотинця Тревора Ріда.

Читайте також:

Теги: Віктор Медведчук Азов обмін полоненими

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звільнено 270 військових та 120 цивільних громадян
Перший етап обміну «1000 на 1000»: Україна повернула з полону РФ 390 осіб
23 травня, 17:03
На Курщині ЗСУ взяли в полон двох військових з КНДР
Обмін полоненими «1000 на 1000». Стало відомо, чи були у списках північнокорейці
27 травня, 15:20
Зеленський повідомив, що Росія намагається використати затриманих іноземців у власних політичних інтересах
«Навіть під час обміну вони поводяться нечесно». Зеленський пояснив, чому Росія не віддає іноземних добровольців
28 травня, 12:56
Нещодавно завершився масштабний обмін полоненими
Координаційний штаб розповів, де Росія утримує українських полонених
31 травня, 07:12
Лубінець: Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року
Лубінець повідомив, кого вдалося повернути з російського полону
9 червня, 15:15
Вістка з полону. Звільнений боєць зателефонував рідним побратима (відео)
Вістка з полону. Звільнений боєць зателефонував рідним побратима (відео)
9 червня, 16:02
10 червня відбувся обмін полоненими
Чому Україна не називає кількість звільнених із російського полону – пояснення ГУР
11 червня, 05:42
Звільнений з російського полону український захисник показав своє тіло
Тіло вкрите каліцтвами. Звільнений з полону боєць показав жахливі сліди катувань
9 червня, 18:16
Україна передала російській стороні поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту
Україна розпочала безстроковий санітарний обмін полоненими
14 червня, 16:37

Суспільство

Заступник командира полку «Азов» розповів про зустріч із Медведчуком
Заступник командира полку «Азов» розповів про зустріч із Медведчуком
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
В одній із областей через загрозу повітряної атаки на тиждень скасовано усі масові заходи
В одній із областей через загрозу повітряної атаки на тиждень скасовано усі масові заходи
Україна наближається до демографічної кризи через масовий виїзд молодих жінок
Україна наближається до демографічної кризи через масовий виїзд молодих жінок
Уряд дозволив повідомляти про приватне будівництво через застосунок «Дія»
Уряд дозволив повідомляти про приватне будівництво через застосунок «Дія»
Будівництво головного військового цвинтаря. Держава скасувала результати скандального тендера
Будівництво головного військового цвинтаря. Держава скасувала результати скандального тендера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
152K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
80K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну
16K
Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
9788
Гашек: Трамп допомагає Путіну легалізувати всі його жахливі злочини

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua