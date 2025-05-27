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Обмін полоненими «1000 на 1000». Стало відомо, чи були у списках північнокорейці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Обмін полоненими «1000 на 1000». Стало відомо, чи були у списках північнокорейці
На Курщині ЗСУ взяли в полон двох військових з КНДР
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Південна Корея просила, щоб Україна не передала Росії полонених з Північної Кореї

Україна та Російська Федерація здійснили масштабний обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Північнокорейські військові не були у списках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Полонені північнокорейські солдати не брали участі в нещодавньому обміні. Як каже депутат парламенту Південної Кореї Ю Йон-вона, який зустрічався з обома солдатами під час візиту до України у лютому, північнокорейців Рі та Бек не включили до списку обміну на прохання Сеула.

Водночас Південна Корея заявила, що готова прийняти полонених, якщо вони захочуть перейти на її бік. Один з них вже висловив бажання переїхати до Південної Кореї, однак боїться репатріації до Північної Кореї через загрозу бути покараним.

Нагадаємо, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважує, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців.

У Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, що серед звільнених військовополонених у форматі «тисяча на тисячу» не було бійців 12 бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов», оскільки це Росія визначала, кого готова віддати. Тим часом військовий бригади «Азов», який обороняв Маріуполь і потрапив у російський полон, Геннадій Харченко заявив, що влада не виконує обіцянки щодо повернення додому полонених азовців. Натомість майже під час кожного обміну полоненими до України повертаються зрадники та дезертири.

Як повідомлялося, у перехоплених радіопереговорах та записах з безпілотників зафіксовані накази російських військових, ймовірно, вбивати українських захисників, які здаються в полон.

До слова, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» взяли в полон громадянина Сенегалу. Іноземець був у шоці та довго плакав. Він пояснив, що просто хотів до Європи, а потрапив на війну.

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Теги: обмін полоненими Північна Корея

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