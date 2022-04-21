Оборона Харкова. Заступник голови ОДА розкрив справжні наміри окупантів

«Спроб проникнути в Харків вони не роблять, але…»

Росіяни перманентно обстрілюють житлові квартали Харкова, і це є тактика придушення, сіяння паніки. Наслідком цих дій стане втеча та витіснення населення з частини територій. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха.

«Я схиляюсь до думки, що вони намагаються створити величезний «сірий пояс». Навіть якщо ми їх відкинемо до російського кордону, до самого Бєлгорода, дистанція, з якої вони луплять «градами», я вже мовчу про все інше, буде достатньою, аби обстрілювати Харків. Мета – не дати місту відновити хоч якесь довоєнне повноцінне життя. Аби запрацював бізнес, сплачувались податки і так далі», – пояснив Роман Семенуха.

Про такі наміри окупантів також може свідчити той факт, що спроб проникнути в Харків вони не роблять, вважає заступник голови ОДА.

«Станом на сьогодні прямої загрози немає від окупантів немає. Місто достатньо укріплене, тому метою є створення паніки і спонукати людей тікати з міста. Харків же навіть в цих умовах – це не тільки військові та мирні. Хтось має лагодити інтернет, зв'язок, газо- чи електропостачання. Ми стикаємося з нехваткою представників елементарних професій – навіть водіїв. Є багато лікарів, які залишилися в місті і є для мене героями. Але є й такі люди, які просто втратили мою повагу – інші наші лікарі ховаються по Західній Україні, коли цих фахівців тут не вистачає», – зауважив Семенуха.

Нагадаємо, раніше Семенуха розповідав, як окупанти пропонували керівникам Харківщини здатися.