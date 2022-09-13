Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 13 вересня

Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади

Після опівночі ворог обстрілював Есманьську громаду

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Після опівночі ворог обстрілював Есманьську громаду – вісім прильотів з міномету. А після 8.00 ранку сьогодні – артобстріл Хотінської громади (били зі ствольної артилерії - 17 прильотів) і у Шалигинській громаді прослуховувалися черги з крупнокаліберного кулемету. Попередньо без втрат та руйнувань.

Вчора по території Есманської громади було 18 прильотів зі ствольної артилерії протягом дня. Били росіяни і по Шалигинській громаді: 17 мінометних та 6 із САУ. Також було 6 черг із крупнокаліберного кулемету по територіях громади зі сторони росії. Ці обстріли у Шосткинському районі минули без руйнувань та жертв.

Дніпропетровщина

Ворог вкотре обстріляв Нікопольський район. Ударив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах «Градами» та важкою артилерією. Люди не постраждали. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, стадіон, господарські споруди та газогони. Масштаби руйнацій уточнюються.

Харківщина

Минулої ночі ворог обстріляв Лозову. Є пряме влучання в об'єкт освіти. Сталася пожежа. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харків та Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони області. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Харкові загинула одна людина, 6 отримали поранення. Також одна людина поранена в Ізюмському районі. В Харківському районі двоє поранених, один з них підірвався на міні в Руських Тишках. В Куп'янському районі двоє цивільних загинули.

Луганщина

На півночі області тривають позиційні бої. Колаборанти масово тікають. У напрямку Луганська та кордону з РФ вишукувалися величезні черги з автівок. Не менші черги і на АЗС області – там, де бензин та дизпаливо ще не закінчилося.

На Бахмутському напрямку по позиціях захисників Луганщини здійснено за ніч: 10 артелерійських, сім мінометних та чотири обстріли з РСЗВ. Сім разів намагались прорвати оборону на танку.

Донеччина

Вночі – обстріли Слов'янська, зранку – масований артобстріл Авдіївки. Інформація щодо наслідків уточнюється. За минулу добу обстріляні Авдіївка, Костянтинівка, Миколаївка, Вугледар, Слов’янськ, Торецьк, с.Водяне, с.Опитне, с.Георгіївка, смт. Олексієво-Дружківка. За минулу добу на Донеччині – 5 загиблих, 10 поранених цивільних.

Миколаївщина

Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Так, сьогодні вночі, о 02:15 були обстріли смт Березнегувате, внаслідок чого пошкоджено склад професійного ліцею. Без жертв.

Також протягом минулої доби продовжувалися обстріли старостинських округів Березнегуватської громади, що знаходяться біля межі зіткнення. Детальна інформація уточнюється.

За минулу добу під ворожими обстрілами перебувало смт Первомайське Первомайської громади. Загалом зафіксовано понад 15 прильотів по території селища, чотири з яких влучили в приватне підприємство, інші по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Вчора вдень були обстріли с. Широке Широківської громади та поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Херсонщина

В обласному центрі та області ситуація залишається складною. Продовжуються обстріли населених пунктів області. У тимчасово окупованих населених пунктах фіксуються нові випадки воєнних злочинів, вчинених росіянами.

За минулу добу окупанти обстріляли житлові квартали у селах Сухий Ставок, Осокорівка, Ольгине, Біла Криниця, Нововознесенське та Архангельське. Обстріл вівся по приватному сектору, де немає військових обʼєктів. Зафіксовано руйнування приватних будинків та об’єктів інфраструктури, є загиблі та поранені. Частина населених пунктів залишилася без водопостачання та електроенергії. Також лунали вибухи в районі Антонівського мосту та Нової Каховки.

За інформацією Генштабу, на Херсонщині окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах. Через великі втрати у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових.

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.