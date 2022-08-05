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Херсонщина: влада просить жителів деокупованої громади евакуюватись

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсонщина: влада просить жителів деокупованої громади евакуюватись
Місцева влада рекомендує виїхати з Кочубеївської громади хоча б на тиждень
Нацполіція

Можливий контрнаступ ворога

Російські загарбники можуть розпочати контрнаступ на Херсонщині. У зв’язку з цим жителів нещодавно звільненої від окупантів Кочубеївської громади просять евакуюватися у зв’язку. Про це повідомляється на Facebook-сторінці громади.

«Ми не можемо сказати, який буде розвиток подій, наші захисники не відійдуть ні на крок, але ви самі бачите куди і як часто «прилітає». Тому настійно рекомендуємо хоча б на найближчий тиждень виїхати з території громади», - йдеться в повідомленні.

Громада закликає повідомити старості або сільському голові, якщо ви знаєте тих, хто хоче виїхати з регіону, але не має можливості.

«На сьогоднішній день ми можемо організувати евакуацію. В критичних умовах це буде неможливо, але віримо, що до цього не дійде», – зазначили в громаді.

Також у Facebook опублікували правила для тих, хто планує залишитися вдома:

  • намагайтеся не перебувати на відкритих ділянках;
  • завжди майте запас води;
  • слідкуйте, щоб ваш телефон завжди був заряджений;
  • тримайте завжди тривожний чемоданчик на поготові;
  • якщо немає власного авто, попередньо домовтеся з кимось, хто зможе вас забрати в разі термінового виїзду.

Нагадаємо, днями ЗСУ завдали удару по російському ешелону з боєприпасами в Херсонській області на півдні України. Вкрай малоймовірно, що залізничне сполучення, що з'єднує Херсон з Кримом, залишиться в робочому стані

Раніше повідомлялося, що рашисти бояться чеченів, які нібито отримали наказ на недопущення відступу окупаційних військ з правобережної Херсонщини. 

Тим часом на Херсонщині українські захисники звільнили вже 53 населених пункти.

До слова, триває 163-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На півдні основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

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Теги: Херсонщина війна окупанти росія Україна

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