Херсонщина: влада просить жителів деокупованої громади евакуюватись

Місцева влада рекомендує виїхати з Кочубеївської громади хоча б на тиждень

Можливий контрнаступ ворога

Російські загарбники можуть розпочати контрнаступ на Херсонщині. У зв’язку з цим жителів нещодавно звільненої від окупантів Кочубеївської громади просять евакуюватися у зв’язку. Про це повідомляється на Facebook-сторінці громади.

«Ми не можемо сказати, який буде розвиток подій, наші захисники не відійдуть ні на крок, але ви самі бачите куди і як часто «прилітає». Тому настійно рекомендуємо хоча б на найближчий тиждень виїхати з території громади», - йдеться в повідомленні.

Громада закликає повідомити старості або сільському голові, якщо ви знаєте тих, хто хоче виїхати з регіону, але не має можливості.

«На сьогоднішній день ми можемо організувати евакуацію. В критичних умовах це буде неможливо, але віримо, що до цього не дійде», – зазначили в громаді.

Також у Facebook опублікували правила для тих, хто планує залишитися вдома:

намагайтеся не перебувати на відкритих ділянках;

завжди майте запас води;

слідкуйте, щоб ваш телефон завжди був заряджений;

тримайте завжди тривожний чемоданчик на поготові;

якщо немає власного авто, попередньо домовтеся з кимось, хто зможе вас забрати в разі термінового виїзду.

Нагадаємо, днями ЗСУ завдали удару по російському ешелону з боєприпасами в Херсонській області на півдні України. Вкрай малоймовірно, що залізничне сполучення, що з'єднує Херсон з Кримом, залишиться в робочому стані.

Раніше повідомлялося, що рашисти бояться чеченів, які нібито отримали наказ на недопущення відступу окупаційних військ з правобережної Херсонщини.

Тим часом на Херсонщині українські захисники звільнили вже 53 населених пункти.

До слова, триває 163-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На півдні основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.