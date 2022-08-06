«Готуємося до контрнаступу»: влада закликає жителів двох областей терміново евакуюватися

Верещук: Південні регіони України перебувають в очікуванні тяжких боїв





Збройні сили України готуються йти у контрнаступ на півдні, у зв'язку з чим жителів Херсонської та Запорізької областей закликають негайно евакуюватися. Про це повідомила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає 24 канал.

«Ми готуємося йти у контрнаступ. Наша армія ще раз просить допомогти з евакуацією цивільного населення», – зазначила вона.

За словами Верещук, щодня фіксують виїзд 1000-1200 людей з цих територій, а це означає, що люди прислухаються до закликів.

«Люди їдуть, і їдуть все більше. Я вдячна тим сім'ям, які насмілюються і сідають волонтерам в транспортні засоби, використовують евакуаційні поїзди і автобуси, все, що тільки можна, щоб вибратися і адаптуватися», – додала міністр.

Нагадаємо, триває 163-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник наявними засобами вогневого ураження намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу. Противник наявними засобами вогневого ураження намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу.

Також за даними британської розвідки російські війська концентруються на півдні в очікуванні контрнаступу України або в рамках підготовки до можливого наступу.