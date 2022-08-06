Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Готуємося до контрнаступу»: влада закликає жителів двох областей терміново евакуюватися

Альона Боженко
glavcom.ua
«Готуємося до контрнаступу»: влада закликає жителів двох областей терміново евакуюватися
Жителів Херсонської та Запорізької областей закликають негайно евакуюватися
фото із відкритих джерел

Верещук: Південні регіони України перебувають в очікуванні тяжких боїв

Збройні сили України готуються йти у контрнаступ на півдні, у зв'язку з чим жителів Херсонської та Запорізької областей закликають негайно евакуюватися. Про це повідомила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає 24 канал.

«Ми готуємося йти у контрнаступ. Наша армія ще раз просить допомогти з евакуацією цивільного населення», – зазначила вона.

За словами Верещук, щодня фіксують виїзд 1000-1200 людей з цих територій, а це означає, що люди прислухаються до закликів.

«Люди їдуть, і їдуть все більше. Я вдячна тим сім'ям, які насмілюються і сідають волонтерам в транспортні засоби, використовують евакуаційні поїзди і автобуси, все, що тільки можна, щоб вибратися і адаптуватися», – додала міністр.

Нагадаємо, триває 163-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник наявними засобами вогневого ураження намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу. Противник наявними засобами вогневого ураження намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу. 

Також за даними британської розвідки російські війська концентруються на півдні в очікуванні контрнаступу України або в рамках підготовки до можливого наступу. 

Теги: евакуація Запоріжжя Ірина Верещук Херсонщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканців Донеччини закликають евакуюватись у безпечні області
Кабмін видав розпорядження про обов'язкову евакуацію населення Донеччини
3 серпня, 19:39
Троє людей загинули внаслідок обстрілу евакуаційного автобуса
На Херсонщині зросла кількість загиблих в результаті обстрілу евакуаційного автобуса
2 серпня, 06:37
Триває обов'язкова евакуація жителів Донеччини
З Донеччини евакуювалися вже дві третини населення
3 серпня, 03:57

Події в Україні

«Готуємося до контрнаступу»: влада закликає жителів двох областей терміново евакуюватися
«Готуємося до контрнаступу»: влада закликає жителів двох областей терміново евакуюватися
У Токмаку партизани організували для окупантів «сюрприз» на залізниці (фото)
У Токмаку партизани організували для окупантів «сюрприз» на залізниці (фото)
Велика Новосілка. Що відбувається на гарячій точці Донеччини (відео)
Велика Новосілка. Що відбувається на гарячій точці Донеччини (відео)
Генштаб повідомив, де окупанти намагалися прорвати оборону наших військ
Генштаб повідомив, де окупанти намагалися прорвати оборону наших військ
Папа Франциск повідомив, коли планує відвідати Україну
Папа Франциск повідомив, коли планує відвідати Україну
Зеленський заснував нову державну нагороду: хто її отримає (фото)
Зеленський заснував нову державну нагороду: хто її отримає (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію
76K
Кремль став на захист Шустера, якому начебто заборонили в'їзд до України
15K
Яке озброєння може надати російським терористам Північна Корея: перелік
15K
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
11K
Рашисти почепили людський череп на паркані в окупованій Попасній (фото)
10K
Солдат Луценко розповів, як заяви Арестовича шкодять звільненню Херсона

Новини

Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Сьогодні, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Сьогодні, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Вчора, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Вчора, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Вчора, 14:17

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту