Чернігівщина потерпає від найбільшої за дев'ять років повені (фото, відео)

Розлив Десни – щорічне природне явище на території Чернігівщини

На Чернігівщині сталася найбільша весняна повінь за останні 9 років: аналогічна ситуація спостерігалася у 2013 році. Річки, які простягаються на території області, затопили прибережні зони та навіть цілі вулиці.

Розлив Десни – щорічне природне явище на території Чернігівщини, яке зазвичай можна спостерігати в кінці квітня, на початку травня. Унікальність річки полягає у тому, що вона зберегла свій природний гідрорежим завдяки відсутності гребель та водосховищ, і є головною причиною повеней.

Спостереження гідрометеорологів зафіксували максимальні відмітки рівнів води весняної повені в нижній течії, а на великих та середніх річках у верхній течії спостерігається їх повільний спад з добовою інтенсивністю 1-7 см.

На гідрологічному посту р. Десна в м. Чернігів пік повені відмічався 27 травня з максимальною відміткою 651 см над нулем поста, що на 11 см нижче від максимального рівня 2013 року (662 см).

Цьогоріч рівневий режим річок Десна, Дніпро, Снов супроводжувався виходом води на заплавні території, затопленням і підтопленням територій населених пунктів, приватних домогосподарств, доріг місцевого значення та сільськогосподарських угідь. Землекористувачі підраховують нанесені їм збитки внаслідок затоплення масивів сільськогосподарських угідь, що розташовані у водоохоронній зоні (заплаві).

Заступник міського голови Менщини Сергій Гаєвой зазначає, що загальна кількість домогосподарств, які потрапили під підтоплення, налічує 28 дворів.

«31 травня ми провели адресне обстеження 16 домогосподарств. У восьми є підтоплення житлових будівель, вісім житлових будівель уникнули підтоплення. Залишилось обстежити ще 12 домогосподарств», – каже голова комісії.

Раніше суму збитків, які упродовж 23-25 червня 2020 р. завдала повінь у м. Чернівці, затвердила 30 червня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Загальна сума завданих збитків становить 20 835 767 тис. гривень.

Також паводок на Буковині пошкодив 35 газопроводів.