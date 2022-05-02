Генштаб оновив загальні втрати російської армії

Генштаб оновив загальні втрати російської арміїграфіка
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку
Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 23 800 своїх військових, зокрема 300 загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати окупантів:
- танків ‒ 1048 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,
- артилерійських систем – 459 (+8) од,
- РСЗВ - 152 (+1) од,
- засоби ППО - 80 (+0) од,
- літаків – 194 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1824 (+28) од,
- кораблі /катери / boats - 8 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26).
- Спеціальна техніка - 38 (+6).
- Крилаті ракети - 84 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються.
Генштаб додав, що знищені сьогодні зранку російські катери біля острова Зміїний потраплять у зведення загальних втрат завтра.
Нагадаємо, на Харківщині українські військові сили знищили ворожу техніку та бліндаж російських окупантів.