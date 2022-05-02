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    Події в Україні

    Генштаб оновив загальні втрати російської армії

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    Рашисти втратили понад тисячу танків в Україні&nbsp; - Генштаб оновив загальні втрати російської армії
    Рашисти втратили понад тисячу танків в Україні 
    фото: ЗСУ

    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку

    Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 23 800 своїх військових, зокрема 300 загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

    Загальні втрати окупантів:

    • танків ‒ 1048 (+22) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,
    • артилерійських систем – 459 (+8) од,
    • РСЗВ - 152 (+1) од,
    • засоби ППО - 80 (+0) од,
    • літаків – 194 (+2) од,
    • гелікоптерів – 155 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн - 1824 (+28) од,
    • кораблі /катери / boats - 8 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26).
    • Спеціальна техніка - 38 (+6).
    • Крилаті ракети - 84 (+0).

    Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються.

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    Генштаб додав, що знищені сьогодні зранку російські катери біля острова Зміїний потраплять у зведення загальних втрат завтра.

    Нагадаємо, на Харківщині українські військові сили знищили ворожу техніку та бліндаж російських окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб оновив загальні втрати російської армії