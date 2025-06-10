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Держкіно показало пошкодження Одеської кіностудії після атаки окупантів (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Держкіно показало пошкодження Одеської кіностудії після атаки окупантів (фото)
Російські окупанти завдали чергового удару по культурній спадщині України
фото: Facebook/Держкіно

Унаслідок ракетного удару було знищено частину знімального комплексу

У ніч на 10 червня російські війська пошкодили територію Одеської кіностудії. Вона – одна з найстаріших в Європі та є невіддільною частиною національної культурної спадщини України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство України з питань кіно.

«Одеська кіностудія – це унікальний простір, де формувалась історія українського кіно, де покоління митців творили образ нашої культури. Цей осередок культури був і залишається символом української ідентичності, місцем народження мистецтва, що знаходить відгук далеко за межами нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Держкіно показало пошкодження Одеської кіностудії після атаки окупантів (фото) фото 1
Держкіно показало пошкодження Одеської кіностудії після атаки окупантів (фото) фото 2
Держкіно показало пошкодження Одеської кіностудії після атаки окупантів (фото) фото 3
Руйнування на території Одеської кіностудії після атаки росіян
Руйнування на території Одеської кіностудії після атаки росіян
фото: Facebook/Держкіно

Унаслідок ракетного удару було знищено частину знімального комплексу, зокрема декорації до фільму «Довженко» та ігровий транспорт. «Ці втрати – не просто матеріальні збитки, а цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять, знищити культурні коди, які формувалися століттями», – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, російські окупанти завдали чергового удару по культурній спадщині України. Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький повідомив про пошкодження Софійського собору в Києві та Одеської кіностудії. Чиновник наголосив, що Росія веде війну не лише проти українських міст та людей, а й проти української культури, пам'яті та майбутнього.

Пошкодження на Одеській кінострудії
Пошкодження на Одеській кінострудії
фото: Mykola Tochytskyi/Facebook
Точицький показав наслідки руйнування на кіностудії в Одесі
Точицький показав наслідки руйнування на кіностудії в Одесі
фото: Mykola Tochytskyi/Facebook

Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес. Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева. 

До слова, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі. Унаслідок атаки загинула жінка.

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Теги: Одеса обстріл Держкіно

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