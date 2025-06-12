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Атака на Харків: є постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака на Харків: є постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Дрони атакували Харків
фото з відкритих джерел

На місцях влучань працюють екстрені служби

Харків ще не встиг оговтатись від атаки минулої ночі, як цієї ночі знову пережив масовану атаку російських дронів. Під ударом опинились два райони міста: Шевченківський та Салтівський. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про перших постраждалих внаслідок атаки, передає «Главком».

Спершу мер повідомив про удар по Шевченківському району, там зафіксовано влучання на території шкільного подвір'я. Внаслідок вибухової хвилі вибиті вікна.

Терехов також підтвердив удар по території дитячого садочка, що розташований у дворі численних багатоповерхівок Шевченківського района. Наслідки уточнюються.

Пізніше стало відомо, що ворожий дрон влучив у житловий будинок у Салтівському районі. «Приліт» зафіксовано в дах багатоповерхівки.

У цьому ж районі зафіксовано влучанння по фітнес-клубу: постраждала одна людина.

Ще одна багатоповерхівка у Салтівському районі потрапила під удар ворожих дронів. «Приліт» стався в кількох метрах від будинку. Вже відомо про 10 постраждалих. Медики надають першу допомогу.

На місцях влучань працюють екстрені служби.

Нагадаємо, Росія у ніч на 11 червня вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами.

Правоохоронці задокументували наслідки масштабної атаки російських БпЛА по Харкову.  За даними слідства, 11 червня у період орієнтовно з 00:30 до 00:40 російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський.

Зафіксовано прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Загорілись квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна. 

Наразі тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків.

Загалом внаслідок ворожого обстрілу загинуло четверо осіб, у лікарнях залишаються ще люди у важкому стані. Серед більше ніж пів сотні поранених є діти.

 У Харкові люди співали гімн України, перебуваючи під завалами зруйнованого російським ударом житлового будинку. Також рятувальники надали першу допомогу песику: він був поранений внаслідок ворожого російського обстрілу. 

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Теги: обстріл Харків поранення

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