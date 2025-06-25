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Росія масовано атакувала дронами Харків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія масовано атакувала дронами Харків
Дрони атакували Харків
фото з відкритих джерел

У ніч на 25 червня Росія вдарила по Харкову дронами

Російські терористи вчергове атакували Харків ударними дронами. За попередніми даними, під ударом опинилось цивільне підприємство у Київському районі. 

Як інформує «Главком», очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав щонайменше сім ударів по місту.

Загроза ударних дронів станом на 02:28 триває у Харкові. 

Синєгубов зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає.

Також за повідомленням моніторингових каналів, вибухи доносились з одного місця у Харкові.

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Нагадаємо, у ніч проти 24 червня РФ завдала декілька ударів по Харкову. Зафіксовані вибухи на трьох локаціях, поранено людей. 

РФ атакувала приватний сектор Немишлянського району та територію цивільного підприємства у Салтівському.

Нагадаємо, окупанти атакували Харків двічі за ніч проти 20 червня. Під атакою російських військ опинились три райони міста. Удар прийшовся по Новобаварському району. Згодом стало відомо, що «приліт» стався в Основʼянському районі Окупанти атакували приватний сектор.

Близько 23:00 російські війська здійснили першу за ніч атаку на місто Харків. Під ударом опинились два райони міста: Київський та Шевченківський.

Для атаки ворог використав БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садок.

Через атаку пошкоджено понад 50 автівок. Наразі за медичною допомогою звернулось троє осіб. 

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Теги: Харків обстріл

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