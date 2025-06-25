Росія масовано атакувала дронами Харків
У ніч на 25 червня Росія вдарила по Харкову дронами
Російські терористи вчергове атакували Харків ударними дронами. За попередніми даними, під ударом опинилось цивільне підприємство у Київському районі.
Як інформує «Главком», очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав щонайменше сім ударів по місту.
Загроза ударних дронів станом на 02:28 триває у Харкові.
Синєгубов зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає.
Також за повідомленням моніторингових каналів, вибухи доносились з одного місця у Харкові.
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Нагадаємо, у ніч проти 24 червня РФ завдала декілька ударів по Харкову. Зафіксовані вибухи на трьох локаціях, поранено людей.
РФ атакувала приватний сектор Немишлянського району та територію цивільного підприємства у Салтівському.
Нагадаємо, окупанти атакували Харків двічі за ніч проти 20 червня. Під атакою російських військ опинились три райони міста. Удар прийшовся по Новобаварському району. Згодом стало відомо, що «приліт» стався в Основʼянському районі Окупанти атакували приватний сектор.
Близько 23:00 російські війська здійснили першу за ніч атаку на місто Харків. Під ударом опинились два райони міста: Київський та Шевченківський.
Для атаки ворог використав БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садок.
Через атаку пошкоджено понад 50 автівок. Наразі за медичною допомогою звернулось троє осіб.