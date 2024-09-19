Обстріл Харкова та Запорізького району: головне за ніч

Вночі рятувальники надавали допомогу людям, які постраждали від російських обстрів у Запорізькому районі

Внаслідок ворожого удару в Запорізькому районі загинула жінка

У ніч на 19 вересня ворожі війська застосували керовані авіаційні бомби для атаки на Запорізьку область та Харків. Вночі стало відомо, що внаслідок ворожих ударів загинула жінка.

Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа

У ніч на 19 вересня Харків знову став мішенню російських ракетних атак. Близько опівночі, під час повітряної тривоги, у місті пролунали потужні вибухи, внаслідок яких виникла пожежа та пошкоджені житлові будинки. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Прокуратура назвала наслідки нічного обстрілу Харкова

В результаті атаки було зруйновано два приватних будинки у Шевченківському районі міста. На щастя, жертв та постраждалих немає. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Росіяни обстріляли Запорізький район

Внаслідок російської атаки керованими авіабомбами по території Запорізького району загинула одна жінка, ще двоє осіб отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вашингтон заперечив причетність до атак на пристрої «Хезболли» у Лівані

Сполучені Штати Америки офіційно заперечили будь-яку свою причетність до вибухів, що сталися в Лівані. Речник Білого дому Джон Кірбі наголосив на цьому під час брифінгу, запевнивши, що США не мають нічого спільного з цими «нцидентами.