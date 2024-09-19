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Росіяни обстріляли Запорізький район: є загиблі та поранені

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли Запорізький район: є загиблі та поранені
На місці події працюють відповідні служби
фото: ДСНС

Внаслідок російських авіаударів одна жінка загинула

Внаслідок російської атаки керованими авіабомбами по території Запорізького району загинула одна жінка, ще двоє осіб отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Одна жінка загинула, дві – поранені внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району», – йдеться в повідомленні.

Російські війська завдали щонайменше чотири удари по громадах Комишувахи та Новоолександрівки. Внаслідок вибухової хвилі та уламків були пошкоджені приватні будинки та інше майно мешканців.

На місці трагедії працюють рятувальники, лікарі та місцеві служби для надання допомоги постраждалим та оцінки збитків.

Нагадаємо, прокуратура назвала наслідки нічного обстрілу Харкова.

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Теги: Іван Федоров жінка Запорізька область

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