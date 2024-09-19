Прокуратура назвала наслідки нічного обстрілу Харкова

Фіксуються руйнування приватних будинків та сталася сильна пожежа

Близько опівночі, 19 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якого було зруйновано два приватних будинки у Шевченківському районі міста. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Виникла також масштабна пожежа, що охопила господарські споруди та рослинність.

«Станом на першу годину ночі виявлено три місця влучання. Усі вони у Шевченківському районі. Також загорілися господарчі споруди та росиста місцевість площею близько тисячі квадратних метрів. На місці травмованих та загиблих осіб нема», – йдеться в заяву Чубенка.

За словами представника облпрокуратури, внаслідок вибухів було знищено два приватних житлових будинки.

За попередньою інформацією, російські загарбники використали балістичне озброєння для здійснення цього нападу. Харківська обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Місцевих мешканців закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа.