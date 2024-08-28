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Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
У Ростовській області Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі
фото: скріншот

Уночі загорілася нафтобаза під Каменськ-Шахтинськом

У ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії спалахнула пожежі на нафтобазі. Росіяни намагаються взяти в кільце Вугледар. «Динамо» зіграло внічию із «Зальцбургом» і не пройшло до групового етапу Ліги чемпіонів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на нафтобазу у Ростовській області

У ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі. Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

Через деякий час очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Місцеві мешканці повідомляють, що горить кілька цистерн на нафтобазі.

Водночас губернатор області Голубєв повідомив про атаку безпілотників в області. За його словами, близько 3:00 ночі в Ростовській області було збито чотири БпЛА. Він також додав, що постраждалих немає. 

Росіяни намагаються взяти в кільце Вугледар

Ворог активізувався на двох ділянках у Донецькій області – західніше Павлівки та біля Водяного, щоб обійти Вугледар і взяти його в кільце. Про це повідомляють аналітики DeepState.  

«Останніми днями противник активізувався західніше Павлівки та біля Водяного. Ціль акції зрозуміла – обійти Вугледар і взяти його в кільце, бо кількість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів», – зазначають аналітики.

Як зазначає DeepState, росіяни цієї цілі не досягнули, але мають частковий успіх у просуванні поблизу Вугледара.

Українські F-16 отримали від США найновішу версію РЕБ

США перепрограмували комплекс радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Бельгія, Данія, Норвегія і Нідерланди передають Україні. Над модернізацією працювала 68-ма ескадрилья радіоелектронної боротьби (68 EWS) у співпраці з данськими і норвезькими колегами.

Зазначається, що для ефективної інтеграції F-16 до складу українських ВПС його підсистеми РЕБ потребували перепрограмування, щоб бути ефективними проти російських загроз. 

Спираючись на дані від Данії і Норвегії, американські інженери вивчили конструкцію системи РЕБ та розробили підходи для її перепрограмування. Спільно з партнерами фахівці випробували роботу оновленого комплексу. Тепер 68 EWS працюватиме на основі зворотного зв'язку з українцями, а перевірені в бою дані будуть використані для покращення системи.

«Динамо» зіграло внічию із «Зальцбургом» і не пройшло до групового етапу Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» зіграло внічию матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського «Зальцбурга» і не пройшло до групового етапу Ліги чемпіонів.

Австрійці відкрили рахунок у матчі вже на 12-й хвилині. 18-річний Адам Дагім завдав удару точно в правий нижній кут воріт з меж штрафного майданчика. «Динамо» забило на 29-й хвилині. Тарас Михавко віддав передачу до штрафного майданчика на Владислава Ваната, а той пробив повз голкіпера австрійців у правий нижній кут, зрівнявши рахунок – 1:1.

У другому таймі українці більше контролювали мʼяч та створювали моменти. Так, кияни завдали вісім ударів проти чотирьох австрійського клубу. Попри це «Динамо» не змогло вирватися вперед. Матч закінчився з нічийним рахунком 1:1.

Таким чином «Динамо» завершило виступи в Лізі чемпіонів. Тепер кияни продовжать єврокубкову кампанію у Лізі Європи. Загальний рахунок двох матчів: «Зальцбург» – «Динамо» – 3:1

РФ перемістила 90% своїх літаків за межі радіусу дії Atacms

З тих пір, як Україна почала отримувати ракети Atacms, Росія пристосувалася, перемістивши 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ракет. Про це The Wall Street Journal заявив неназваний американський чиновник.

Як зазначається, попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання Atacms у Росії та найбільший обстріл у війні цього тижня, адміністрація Байдена не планує змінювати свою позицію.

Це означає, що запуск Atacms на російську територію матиме мінімальний вплив сьогодні, сказав чиновник, додавши, що Україна, швидше за все, матиме більше успіху з місцевими безпілотниками, які вона використовувала для ураження цілей у Росії в останні місяці. Водночас Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ракет.

Теги: пожежа українці кияни росіяни Вугледар вибух

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