У Тверській області РФ безпілотники атакували електростанцію

Атакована електростанція є одним з найбільших виробників енергії в Центральній Росії

У ніч на 1 вересня безпілотники атакували Тверську область Росії. Під атакою опинилася Конаківська електростанція, пишуть місцеві пабліки.

За словами місцевих жителів, атака розпочалася близько 3:30 ночі. Було зафіксовано п'ять-шість безпілотників.

Наразі дороги у напрямку станції перекриті. На станції спалахнула пожежа.

💥У Тверській області росії після атаки безпілотників палає на Конаківська конденсаційна електростанція (ГРЄС)🔥 pic.twitter.com/5dUrOeM7PL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2024

За даними губернатора області, в районі Конаково ППО нібито збила п'ять безпілотників, постраждалих немає.

Конаківська електростанція розташована поряд з Іванківським водосховищем у місті Конаково Тверської області Росії.

фото: googlemaps

фото: googlemaps

За повідомленнями російських пабліків, поруч із електростанцією розташоване сховище нафтопродуктів

Конаківська електростанція – теплова електростанція, розташована у місті Конаково Тверської області Росії. Це дочірнє підприємство Enel Russia, один з найбільших виробників енергії в Центральній Росії та восьма за потужністю теплова електростанція Росії.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня безпілотники атакували кілька російських областей. Водночас кілька БпЛА нібито летіли на Москву.

Дрони атакували Московську, Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську та Курську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російську столицю нібито атакували безпілотники. За його словами було нібито збито п'ять безпілотників.

БпЛА збивали в районі Подольська, у міському окрузі Ступіно, Одинцовському районі та Ленінському міському окрузі.

Один з безпілотників атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську ГРЕС.