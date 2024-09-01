У Тверській області РФ безпілотники атакували електростанцію
Атакована електростанція є одним з найбільших виробників енергії в Центральній Росії
У ніч на 1 вересня безпілотники атакували Тверську область Росії. Під атакою опинилася Конаківська електростанція, пишуть місцеві пабліки.
За словами місцевих жителів, атака розпочалася близько 3:30 ночі. Було зафіксовано п'ять-шість безпілотників.
✈️Кадри атаки БпЛА на Конаківську ГРЕС у Тверській області💥 pic.twitter.com/6fq6ypiQWy— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2024
Наразі дороги у напрямку станції перекриті. На станції спалахнула пожежа.
💥У Тверській області росії після атаки безпілотників палає на Конаківська конденсаційна електростанція (ГРЄС)🔥 pic.twitter.com/5dUrOeM7PL— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2024
За даними губернатора області, в районі Конаково ППО нібито збила п'ять безпілотників, постраждалих немає.
Конаківська електростанція розташована поряд з Іванківським водосховищем у місті Конаково Тверської області Росії.
За повідомленнями російських пабліків, поруч із електростанцією розташоване сховище нафтопродуктів
Нагадаємо, у ніч на 1 вересня безпілотники атакували кілька російських областей. Водночас кілька БпЛА нібито летіли на Москву.
Дрони атакували Московську, Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську та Курську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російську столицю нібито атакували безпілотники. За його словами було нібито збито п'ять безпілотників.
Уночі безпілотники атакували Московську область pic.twitter.com/S9KrrJp6HN— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2024
БпЛА збивали в районі Подольська, у міському окрузі Ступіно, Одинцовському районі та Ленінському міському окрузі.
Один з безпілотників атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську ГРЕС.
Коментарі — 0