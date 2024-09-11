Військові ліквідували росіян-операторів дронів на Покровському напрямку (відео)

Українські захисники виявили та вдарили по складу з боєкомплектом росіян та двох автівках того ж екіпажу операторів дронів РФ

Українські артилеристи показали роботу на Покровському напрямку фронту, де вдалося атакувати позиції операторів дронів російських окупантів. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

На оприлюдненому відео зафіксована робота бійців 47 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Воїни на Покровському напрямку атакували ворожий екіпаж безпілотних систем. Також українські захисники виявили та вдарили по складу з боєкомплектом росіян та двох автівках того ж екіпажу операторів дронів РФ.

Після влучних ударів позиції росіян були знищені, внаслідок ураження спалахнула пожежа.

Покровський напрямок. Артилеристи 47 окремої механізованої бригади знищили російських операторів дронів і не тільки pic.twitter.com/RcSNEfErDt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 11, 2024

Нагадаємо, Україна почала атаку на Росію через слабко захищену ділянку кордону. Це дало можливість швидко взяти під контроль більше території, ніж Росія захопила за майже рік свого наступу на сході України. Про це пише The New York Times.

NYT пише, що просування Росії в напрямку Покровська зупинилося на одній ділянці лінії фронту. Як показують карти бойових дій, наступ російських військ на Покровськ зупинили тиждень тому біля міста Селидове. Однак, росіяни продовжили наступ на південному напрямку.

До слова, нині триває 931-й день повномасштабної війни в Україні.