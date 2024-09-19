Вашингтон заперечив причетність до атак на пристрої «Хезболли» у Лівані

Сполучені Штати не причетні до інцидентів з підривом електронних пристроїв зв'язку в Лівані та є прихильниками дипломатичного вирішення конфлікту

Сполучені Штати Америки офіційно заперечують будь-яку свою причетність до вибухів, що сталися в Лівані. Речник Білого дому Джон Кірбі наголосив на цьому під час брифінгу, запевнивши, що США не мають нічого спільного з цими «нцидентами.

Крім того, Кірбі підкреслив, що США прагнуть якнайшвидшого завершення війни на Близькому Сході та докладатимуть усіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту. Вони продовжують вірити в можливість дипломатичного вирішення ситуації, особливо щодо Лівану.

«Ми все ще віримо у дипломатичний спосіб вирішення протистояння, особливо в ситуації довкола Лівану. Ми не сильно наблизилися до завершення переговорів, але сподіваємося, що найкращим результатом буде підписання угоди про припинення вогню та обмін заручниками. І ми будемо працювати в цьому напрямку», – сказав речник Білого дому.

Хоча переговори ще тривають і остаточної угоди поки немає, США сподіваються на позитивний результат – підписання угоди про припинення вогню та обмін полоненими. Вони готові працювати в цьому напрямку і докладатимуть усіх зусиль для досягнення миру.

Нагадаємо, Генштаб Ізраїлю затвердив план наступу на Ліван – Israel National News.











