Обстріл Харкова: влада розповіла про стан постраждалих

Більшість постраждалих від удару російським КАБом перебувають у середньому стані

Наймолодшій постраждалій від російської атаки 17 років, найстаршій – 87 років

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова троє людей загинули та ще 31 – поранено. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначив глава ОВА, наймолодша травмована – дівчина 17 років, найстаршій – 87 років.

«Переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей у важкому. Троє людей перебувають в операційних», – додав він.

За словами Синєгубова, наразі всім постраждалим надається необхідна меддопомога.

Внаслідок ударів по Харкову відомо про трьох загиблих та 24 поранених фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова. Зокрема, прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів росіян відомо про щонайменше п’ятьох поранених у тяжкому стані. Наразі ця цифра зросла до 24. Також відомо про трьох загиблих. Наразі триває розбір завалів.

До слова, багатоповерхівка, по якій прийшовся удар у Київському районі Харкова, окупанти вже обстрілювали на початку повномасштабної війни.