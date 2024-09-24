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Обстріл Харкова: влада розповіла про стан постраждалих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обстріл Харкова: влада розповіла про стан постраждалих
Більшість постраждалих від удару російським КАБом перебувають у середньому стані
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Наймолодшій постраждалій від російської атаки 17 років, найстаршій – 87 років

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова троє людей загинули та ще 31 – поранено. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначив глава ОВА, наймолодша травмована – дівчина 17 років, найстаршій – 87 років.

«Переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей у важкому. Троє людей перебувають в операційних», – додав він.

За словами Синєгубова, наразі всім постраждалим надається необхідна меддопомога.

Внаслідок ударів по Харкову відомо про трьох загиблих та 24 поранених
Внаслідок ударів по Харкову відомо про трьох загиблих та 24 поранених
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова. Зокрема, прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів росіян відомо про щонайменше п’ятьох поранених у тяжкому стані. Наразі ця цифра зросла до 24. Також відомо про трьох загиблих. Наразі триває розбір завалів.

До слова, багатоповерхівка, по якій прийшовся удар у Київському районі Харкова, окупанти вже обстрілювали на початку повномасштабної війни.

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Теги: Харків обстріл Олег Синєгубов

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