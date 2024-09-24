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Зеленський прокоментував російський удар КАБами по Харкову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував російський удар КАБами по Харкову
Російські загарбники обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За словами Зеленського, щоб зупинити російський терор потрібні колективні зусилля

Російські сили вчергове обстріляли Харків. Одна з керованих авіаційних бомб влучила в багатоповерхівку. Наразі відомо про трьох загиблих та 24 поранених. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Мішені для російських бомб – житловий будинок, хлібозавод, стадіон... Тобто звичайне життя звичайних людей. Росія – терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну. Зараз у Харкові триває рятувальна операція. Всі служби на місці. На цей час відомо про трьох загиблих і 24 постраждалих. Мої співчуття всім рідним і близьким», – зазначив він.

Наслідки удару по багатоповерхівці в Харкові
Наслідки удару по багатоповерхівці в Харкові
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Як наголосив Зеленський, щоб зупинити російський терор потрібні колективні зусилля.

«Зараз на Генеральній Асамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього. Але треба просто зупинити терор. Щоб була безпека. Щоб було майбутнє. Щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила. І я дякую всім державам, усім лідерам, які допомагають нам захищати життя наших людей від російських ударів», – додав очільник України.

Внаслідок ударів по Харкову відомо про трьох загиблих та 24 поранених
Внаслідок ударів по Харкову відомо про трьох загиблих та 24 поранених
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова. Зокрема, прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів росіян відомо про щонайменше п’ятьох поранених у тяжкому стані. Наразі ця цифра зросла до 24. Також відомо про трьох загиблих. Наразі триває розбір завалів.

До слова, багатоповерхівка, по якій прийшовся удар у Київському районі Харкова, окупанти вже обстрілювали на початку повномасштабної війни.

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Теги: Володимир Зеленський президент Харків окупанти обстріл

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