Львів’янин прощається з дружиною й доньками, яких убила Росія (фото, відео)

Сьогодні весь Львів проводжає в останню путь сім'ю Базилевичів

Ярослав Базилевич умить втратив найрідніших – свою дружину Євгенію і трьох їхніх доньок: Ярину, Дарію та Емілію. Вони зaгинули у власному помешканні у Львові 4 вересня від poсiйської атаки дрона. Сьогодні чоловік прийшов попрощатися з тими, кого любив.

Зазначимо, що сьогодні весь Львів прощається із сім'єю Базилевичів. Серед містян, які прийшли на церемонію, є й донька загиблої екснардепки, мовознавиці Ірини Фаріон, Софія.

Сьогодні, 6 вересня, Львівщина прощається із Євгенією Базилевич і її трьома доньками: Яриною, Дарією та Емілією. Вони зaгинули у власному помешканні у Львові 4 вересня від poсiйської атаки дрона pic.twitter.com/UsKYWh6juo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 6, 2024

Сьогодні весь Львів проводжає в останню путь сім'ю Базилевичів фото: glavcom.ua

До відома, чин похорону розпочався о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

Львів прощається з Євгенією Базилевич і трьома її доньками фото: glavcom.ua

Опісля триває міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають сім’ю на Личаківському кладовищі.

Львів прощається з Євгенією Базилевич і трьома її доньками фото: glavcom.ua

Львів прощається з Євгенією Базилевич і трьома її доньками фото: glavcom.ua

Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Львів 4 вересня семеро людей загинули, 66 постраждалих, 10 з яких – діти. Нині в медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. Серед загиблих:

Базилевич Емілія –7 років;

Базилевич Дарина – 18 років;

Базилевич Ярина – 21 рік;

Базилевич Євгенія – 43 роки;

Демидова Ірина – 52 роки;

Погорецький Олександр – 54 роки;

Арабський Юрій – 55 років.

Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок фото: Oleksandr Radchuk/Facebook

Сім'я Базилевичів фото: Андрій Садовий/Facebook

Відомо, що Ярина Базилевич працювала програмною менеджеркою в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025».

21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер фото: мережа «Твори»

Також відомо, що Євгенія Базилевич та її троє доньок були скаутами.

Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості.

Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.

Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.