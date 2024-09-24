Масована атака на Харків: скільки людей жило у найпостраждалішому підʼїзді будинку

Терехов повідомив, що ворог випустив по житлових районах Харкова вісім ФАБ-250

Сьогодні, 24 вересня, Росія обстріляла керованими авіабомбами житлову багатоповерхівку у Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що у найпостраждалішому під'їзді будинку у Київському районі проживали 82 людини.

Мер зауважив, що наразі намагаються зв'язатися з усіма, хто проживав у будинку, аби дізнатися чи є під завалами люди.

«На дану хвилину внаслідок обстрілу міста 24 постраждалих. Ще троє загиблі», – зазначив мер.

Терехов додав, що за попередньою інформацією, ворог випустив по житлових районах Харкова вісім ФАБ-250.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова. Зокрема, прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів росіян відомо про щонайменше п’ятьох поранених у тяжкому стані. Наразі ця цифра зросла до 15. Також відомо про трьох загиблих. Наразі триває розбір завалів.

Також Ігор Терехов повідомив, що багатоповерхівка, по якій прийшовся удар у Київському районі Харкова, окупанти вже обстрілювали на початку повномасштабної війни.