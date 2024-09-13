На Прикарпатті через атаку дронів РФ пошкоджено об'єкт промисловості

За даними енергетиків, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі

Під час атаки дронів РФ у ніч на 13 вересня було пошкоджено об'єкт промисловості в Івано-Франківській області, внасліжлк чого виникла пожежа. Про це повідомляє Міненерго та голова Івано-Франківської області Світлана Онищук.

«У Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури», – розповіли в Міненерго.

За даними енергетиків, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі, але наразі живлення відновлено.

Під час атаки в області працювала ППО, попри пошкодження підприємства, обійшлося без постраждалих.

«Цієї ночі ворог знову атакував нашу область, працювала ППО. Наразі всі відповідні служби ліквідовують наслідки повітряної атаки. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих», – зазначила голова ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 13 вересня росіяни вдарили керованою авіабомбою по місту Охтирка на Сумщині. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства.

Також у ніч на 13 вересня російські загарбники атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків збитих цілей є руйнування та один потерпілий. Унаслідок падіння уламків в Одесі та районі, за попередньою інформацією Кіпера, пошкоджено: чотири гаражі, скління у 20-ти приватних житлових будинках, чотири легкові автомобілі та дві прибудови до житлових будинків. Постраждала одна людина: у 74-річного чоловіка різана рана руки. Допомогу медики надали на місці.

Раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли шляхопровід «Східний». Наразі для руху відкрита лише одна сторона.