Обстріл Херсона: загинула 16-річна дівчина
Протягом десяти днів медики боролися за життя херсонки
Обстріл міста Херсон, здійснений росіянами 31 липня, забрав життя 16-річної дівчини. За її життя боролися лікарі, однак врятувати постраждалу не вдалося. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Росія обірвала життя юної херсонки. У лікарні зупинилося серце 16-річної Влади Веремеєнко. 31 липня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Під вогонь ворога тоді потрапила й Влада з бабусею», – йдеться в повідомленні.
За словами Прокудіна, того дня дівчина отримала численні поранення. Протягом десяти днів медики боролися за її життя, але травми виявилися надто тяжкими, через що Влада померла в лікарні.
Голова області висловив щирі співчуття родині дівчинки.
Нагадаємо, 31 липня окупанти цілий день обстрілювали Херсон. Найбільше постраждали Корабельний район та центр міста. Тоді було відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених.
До слова, завершився 532-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетні та 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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