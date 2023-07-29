У Херсоні прогриміли вибухи

Про причини та наслідки вибухів наразі не відомо

Пізно ввечері 29 липня у Херсоні пролунали звуки вибухів. Про це поінформувало «Суспільне Херсон».

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Повідомлення про вибухи надійшло від видання о 22:20, коли у місті не було оголошено повітряну тривогу.

Про причини та наслідки вибухів наразі не відомо.

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Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину. За минулу добу противник здійснив 29 обстрілів, випустив 126 снарядів із мінометів, артилерії, танків, авіації та БпЛА. На місто Херсон ворог скинув 11 снарядів. Росіяни вдарили по території зернового терміналу Бериславського району і по житлових кварталах населених пунктів Херсонщини. Унаслідок цього чотири людини поранені.

До слова, добігає кінця 521-а доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом дня ворог завдав п’ять ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.