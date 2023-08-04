Мавпа-втікачка напала на дитину на Хмельниччині

Дівчинка підлягає екстреній вакцинації проти сказу

У Хмельницькій області мавпа на прізвисько Гарік тиждень тому втекла від господаря. Тварина покусала дитину, через що дівчинці доводиться проходити терапію від сказу. Про це передає «Суспільне».

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«Дитині 14 років, ввечері ми були на городі та побачили мавпу. Вона прибігла до нас. Мала поряд з нею стояла і щось рукою провела, а та на неї вскочила і вчепилася їй лапами передніми за руку і зубами за пальці. Відірвала кусок м’яса з руки, і ще в одному місці дуже прокусила руку», – розповіла мати дівчинки.

«Численні поверхневі рани в області кисті, пальців, долонної поверхні. На даний час стан дитини стабільний, проте за твариною неможливий санітарно-технічний нагляд, тому дитина підлягає екстреній вакцинації проти сказу», – каже завідувач травматологічного пункту Віталій Одарчук.

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Власника мавпи вже знайшли – ним виявився переселенець із Харкова. За його словами, знайомі, які виїхали до Іспанії, віддали йому тварину на деякий час. Мавпа жила на вулиці у клітці, але якось зуміла її відкрити та втекла.

Гаріка намагалися зловити сачком і за допомогою медпрепаратів, але марно – невловимий звір продовжує бігати селом та красти їжу.

Також люди скаржаться на те, що тварина билась із котами.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині домашня вівчарка загризла немовля.