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Мавпа-втікачка напала на дитину на Хмельниччині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мавпа-втікачка напала на дитину на Хмельниччині
Гаріка намагалися зловити сачком і за допомогою медпрепаратів, але марно
фото: Суспільне Хмельницький

Дівчинка підлягає екстреній вакцинації проти сказу

У Хмельницькій області мавпа на прізвисько Гарік тиждень тому втекла від господаря. Тварина покусала дитину, через що дівчинці доводиться проходити терапію від сказу. Про це передає «Суспільне».

«Дитині 14 років, ввечері ми були на городі та побачили мавпу. Вона прибігла до нас. Мала поряд з нею стояла і щось рукою провела, а та на неї вскочила і вчепилася їй лапами передніми за руку і зубами за пальці. Відірвала кусок м’яса з руки, і ще в одному місці дуже прокусила руку», – розповіла мати дівчинки.

«Численні поверхневі рани в області кисті, пальців, долонної поверхні. На даний час стан дитини стабільний, проте за твариною неможливий санітарно-технічний нагляд, тому дитина підлягає екстреній вакцинації проти сказу», – каже завідувач травматологічного пункту Віталій Одарчук.

Власника мавпи вже знайшли – ним виявився переселенець із Харкова. За його словами, знайомі, які виїхали до Іспанії, віддали йому тварину на деякий час. Мавпа жила на вулиці у клітці, але якось зуміла її відкрити та втекла.

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Гаріка намагалися зловити сачком і за допомогою медпрепаратів, але марно – невловимий звір продовжує бігати селом та красти їжу.

Також люди скаржаться на те, що тварина билась із котами.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині домашня вівчарка загризла немовля.

Теги: Хмельниччина тварини дитина

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