Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Сум: Зеленський показав рятувальну операцію (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Сум: Зеленський показав рятувальну операцію (відео)
У ніч на 13 березня окупанти атакували  житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах
фото: Сумська ОВА

Усім, хто постраждав, буде надано допомогу

У Сумах триває розбір завалів на місці влучання ворожого дрона типу Shahed. З-під завалів вдалось врятували п’ятьох людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.  

«Ще триває розбір завалів у Сумах на місці влучання російського «шахеда». Він зруйнував частину звичайного житлового будинку. Вдалося врятувати п’ятьох людей з-під завалів», – повідомив Зеленський.
За його словами, до робіт залучені всі необхідні служби та техніка. 

Також президент повідомив, що усім, хто постраждав, буде надано допомогу. «Вдячний кожному й кожній, хто працює заради людей і допомагає в рятувальній роботі», – заявив Зеленський. 

Нагадаємо, у ніч на 13 березня окупанти атакували  житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах. Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу «Шахед». Один з них влучив у багатоквартирний будинок.

Теги: окупанти Суми Володимир Зеленський президент шахед

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Байдена, все що росіяни роблять і можуть робити стосується завдання шкоди супутникам
Байден відреагував на плани РФ щодо ядерної зброї в космосі
16 лютого, 22:30
Наразі про можливу дату підписання безпекової угоди між Україною та Італією невідомо
Стало відомо, яка країна наступною може підписати безпекову угоду з Україною
19 лютого, 18:00
Зеленський та Санду проговорили дієві інструменти протистояння впливу Російської Федерації
Зеленський обговорив з президенткою Молдови ситуацію в Придністров'ї
28 лютого, 21:49
В одній з пошкоджених багатоповерхівок обвалилася частина будинку
Атака на Одесу: пошкоджено багатоповерхівки, серед постраждалих є дитина
2 березня, 02:20
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
2 березня, 05:20
Перше інтерв’ю з українським президентом на лінії фронту від початку повномасштабної війни
Звільнення Залужного, вибори та втрати військових: головне з інтервʼю Зеленського
23 лютого, 09:33
За відомостями СБУ, 25 червня 2014 року Андрій Клюєв отримав паспорта громадянина Росії
Клюєв з Москви судиться з Зеленським за паспорт. Що вирішила Феміда?
7 березня, 08:34
Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб
У Сумах пролунав вибух
8 березня, 17:09
Окупанти 18 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ
Сили оборони стримують окупантів одразу на шістьох напрямках – Генштаб
8 березня, 19:56

Події в Україні

Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Мирнограді: є загиблі та поранені (оновлено)
Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Мирнограді: є загиблі та поранені (оновлено)
Обстріл Сум: Зеленський показав рятувальну операцію (відео)
Обстріл Сум: Зеленський показав рятувальну операцію (відео)
«Укрзалізниця» повідомила про додаткові рейси до туристичних куточків України
«Укрзалізниця» повідомила про додаткові рейси до туристичних куточків України
Атака на Суми: з-під завалів врятовано 10 осіб, є загиблі
Атака на Суми: з-під завалів врятовано 10 осіб, є загиблі
Понад 90 бойових зіткнень за добу: Генштаб про ситуацію на фронті
Понад 90 бойових зіткнень за добу: Генштаб про ситуацію на фронті
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
7111
Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно
6524
Скільки громадян вважає, що російська має стати другою державною мовою: опитування
3152
Нова допомога від США. Стало відомо, яку зброю отримає Україна
2634
Зеленський розповів, чи буде посилення мобілізації
2466
Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення

Новини

Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Сьогодні, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Вчора, 00:45

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua