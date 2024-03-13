Обстріл Сум: Зеленський показав рятувальну операцію (відео)

У ніч на 13 березня окупанти атакували житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах

Усім, хто постраждав, буде надано допомогу

У Сумах триває розбір завалів на місці влучання ворожого дрона типу Shahed. З-під завалів вдалось врятували п’ятьох людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Ще триває розбір завалів у Сумах на місці влучання російського «шахеда». Він зруйнував частину звичайного житлового будинку. Вдалося врятувати п’ятьох людей з-під завалів», – повідомив Зеленський.

За його словами, до робіт залучені всі необхідні служби та техніка.

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Також президент повідомив, що усім, хто постраждав, буде надано допомогу. «Вдячний кожному й кожній, хто працює заради людей і допомагає в рятувальній роботі», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 13 березня окупанти атакували житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах. Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу «Шахед». Один з них влучив у багатоквартирний будинок.