Обстріл Сум: Зеленський показав рятувальну операцію (відео)
Усім, хто постраждав, буде надано допомогу
У Сумах триває розбір завалів на місці влучання ворожого дрона типу Shahed. З-під завалів вдалось врятували п’ятьох людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Ще триває розбір завалів у Сумах на місці влучання російського «шахеда». Він зруйнував частину звичайного житлового будинку. Вдалося врятувати п’ятьох людей з-під завалів», – повідомив Зеленський.
За його словами, до робіт залучені всі необхідні служби та техніка.
Також президент повідомив, що усім, хто постраждав, буде надано допомогу. «Вдячний кожному й кожній, хто працює заради людей і допомагає в рятувальній роботі», – заявив Зеленський.
Нагадаємо, у ніч на 13 березня окупанти атакували житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах. Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.
Як повідомлялося, у ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу «Шахед». Один з них влучив у багатоквартирний будинок.
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