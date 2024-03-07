Клюєв з Москви судиться з Зеленським за паспорт. Що вирішила Феміда?

Одіозний топпосадовець часів Януковича володіє російським паспортом – такий доказ надала СБУ

Верховний суд залишив чинним указ президента у частині припинення громадянства України колишньому першому віцепрем’єр-міністру і секретарю Ради нацбезпеки і оборони у 2010-2014 роках Андрію Клюєву. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

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На початку лютого 2023 року глава держави Володимир Зеленський повідомив про позбавлення громадянства низки колишніх високопосадовців Адміністрації президента Віктора Януковича. Серед них, як з’ясували ЗМІ, було прізвище Андрія Клюєва. При цьому текст указу президента від 4 лютого 2023 року №56 відсутній на офіційному сайті керманича країни.

Як дізнався «Главком», у серпні 2023-го Клюєв через свого адвоката подав позов до Верховного суду. Він доводив: президентський указ треба скасувати, оскільки порушено статтю 7 Європейської конвенції про громадянство та статтю 8 Конвенції про скорочення без громадянства.

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Також позивач клявся, що не звертався до органів влади Росія із заявою про отримання громадянства. І підкріпив слова листом-відповіддю від управління з питань міграції МВС РФ на запит російського адвоката.

Іще Клюєв просив суд не брати до уваги скріншоти та витяги з російських сайтів «Егрн-Документ» і АС «Российский паспорт», надані Службою безпеки України як докази отримання Андрієм Клюєвим паспорта громадянина Росії. Мовляв, ця інформація є сумнівною.

Разом із тим Верховний суд дослідив, що 31 січня 2023 року СБУ звернулася з листом до Державної міграційної служби, в якому повідомила: 25 червня 2014 року Андрій Клюєв отримав паспорта громадянина Росії. Це стало відомо спецслужбі після звірки даних на російському сервісі «Егрн-Документ» (проводить пошук по актуальних базах МВД ФМС РФ).

Реакція державних органів України на інформацію СБУ була миттєвою. 31 січня Голова Державної міграційної служби затвердила подання про втрату громадянства Андрієм Клюєвим у зв`язку з добровільним набуттям ним громадянства РФ.

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1 лютого Комісія при президентові з питань громадянства внесла на розгляд глави держави пропозицію про задоволення подання про втрату громадянства України паном Клюєвим.

4 лютого Володимир Зеленський підписав відповідний указ, яким постановив вважати такими, що 10 осіб втратили громадянство України, у тому числі Андрій Клюєв.

Верховний суд визнав належними доказами інформацію СБУ, наголосивши, що однією з функцій спецслужби є контррозвідувальна діяльність з метою попередження та розкриття протиправних дій, які створюють загрозу інтересів України. При цьому Феміда дійшла висновків: Андрій Клюєв, перебуваючи за межами України і використовуючи можливості адвокатів на території РФ, не довів належними та допустимими доказами, що паспорт громадянина Росії (саме той, що засвітила СБУ) належить не йому, а іншій особі.

Крім цього, на думку суду, не знайшли підтвердження і доводи представника позивача про порушення статті 7 Європейської конвенції статті 8 Конвенції про скорочення без громадянства, оскільки матеріалами справи доведено: Андрій Клюєв втратив громадянство внаслідок добровільного набуття громадянства РФ.

Насамкінець суд звернув увагу, що законодавство України є досить ліберальним щодо поновлення у громадянстві після його втрати. Згідно з пунктом 4 частини першої статті 6 Закону України «Про громадянство», громадянство України набувається внаслідок поновлення громадянства. Тому «позивач може цим ефективним юридичним засобом скористатись», порадив суд.

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Нагадаємо, за часів президентства Януковича Клюєв обіймав посади першого віцепрем’єр-міністра і секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Він відігравав ключову роль у розгоні учасників Євромайдану, який врешті й закінчився поваленням Януковича та усунення Партії регіонів з політичного Олімпу. Сам Клюєв, як і його шеф, у 2014-му накивав п’ятами до Росії, де й досі мешкає.

Остання публічна згадка про цього діяча датується 3 жовтням 2023 року. Ряд російських ЗМІ повідомили, що Клюєва шпиталізовано до московської лікарні у важкому стані. За даними анонімного російського телеграм-каналу, у нього начебто було діагностовано двобічну пневмонію, медики ввели пацієнта у медикаментозну кому і підключили до апарату штучної вентиляції легень.

В Україні Андрій Клюєв перебуває у розшуку. Правоохоронці звинувачують ексчиновника в організації виведення понад 195 млн грн бюджетних коштів на користь приватних підприємств.

Як повідомляв «Главком», торік дружина Клюєва, Жанна Клюєва кинулася рятувати цінне родинне майно в Україні. І у цьому їй допомагають суди.