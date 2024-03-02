Атака на Одесу: пошкоджено багатоповерхівки, серед постраждалих є дитина
Наразі відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед яких одна дитина
У ніч проти 2 березня в Одесі внаслідок російської атаки із застосуванням «Шахедів» були пошкоджені багатоповерхівки, відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них є дитина. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.
«В Одесі є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки через російську атаку ударними дронами», – розповів чиновник.
За його словами, наразі відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед яких одна дитина.
«Інформація уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби», – додав очільник ОВА.
Як повідомлялося, у ніч на 2 березня в Одеській області пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.
Раніше у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу застосування російськими окупантами дронів-камікадзе.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у місті через ворожу атаку із застосуванням ударних дронів. Міський голова додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов розповів, у місті є загоряння двох авто внаслідок ворожої атаки дронів.
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