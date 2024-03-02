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Атака на Одесу: пошкоджено багатоповерхівки, серед постраждалих є дитина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Одесу: пошкоджено багатоповерхівки, серед постраждалих є дитина
фото ілюстративне

Наразі відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед яких одна дитина

У ніч проти 2 березня в Одесі внаслідок російської атаки із застосуванням «Шахедів» були пошкоджені багатоповерхівки, відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них є дитина. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«В Одесі є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки через російську атаку ударними дронами», – розповів чиновник.

За його словами, наразі відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед яких одна дитина.

«Інформація уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби», – додав очільник ОВА.

Як повідомлялося, у ніч на 2 березня в Одеській області пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. 

Раніше у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу застосування російськими окупантами дронів-камікадзе. 

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у місті через ворожу атаку із застосуванням ударних дронів. Міський голова додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов розповів, у місті є загоряння двох авто внаслідок ворожої атаки дронів.

Теги: шахед вибух Одеса дитина Ігор Терехов Олег Синєгубов чиновник

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